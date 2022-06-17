Univar Solutions объявила о запуске программы Foodology

Компания Univar Solutions Inc., один из ведущих мировых дистрибьюторов химических веществ и ингредиентов и поставщик услуг с добавленной стоимостью, сегодня объявила о запуске Foodology, специальной группы, которая сосредоточится на удовлетворении уникальных потребностей в области дистрибуции и технических инноваций отрасли производства пищевых ингредиентов и ингредиентов для специализированного питания.

«Группа Foodology воплощает в себе неизменную приверженность компании Univar Solutions созданию «будущего пищевой промышленности» за счет предоставления мировым брендам доступа к необходимым ингредиентам, формулам, ресурсам для тестирования, экспертного опыта в области нормативно-правового регулирования и к производственно-сбытовой цепочке мирового класса, необходимых для того, чтобы кормить растущее население планеты с соблюдением принципов устойчивого развития, — заявил Ник Пауэлл (Nick Powell), президент подразделения пищевых и специальных ингредиентов и глава бизнеса Univar Solutions в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. — Создание группы Foodology также выделяет Univar Solutions на фоне конкурентов как полноценного дистрибьютора пищевых ингредиентов, новатора, поставщика безопасной продукции и партнера экспертного уровня».

Под эгидой Foodology компания продолжит развивать свой опыт по всем аспектам сбыта, маркетинга и дистрибуции пищевых и специализированных ингредиентов, используя свою глобальную сеть научных экспертов в области пищевой промышленности, тестовую кухню и широкий ассортимент разнообразных и экологически чистых ингредиентов, объединяя таким образом воедино новейшие технические, трендовые и прикладные решения. Благодаря этому подходу Foodology станет ценным партнером для брендов и поставщиков всех размеров, которые стремятся разрабатывать более экологически чистую продукцию, реагировать на рыночные и нормативные тенденции, проводить тестирование по требованиям «без содержания» и прочим правилам маркировки, а также более быстро выводить свою продукцию на рынок.

«Группа Foodology сочетает в себе наши лучшие в отрасли дистрибьюторские ресурсы, глобальную сеть научных экспертов в области пищевой промышленности и специалистов по ингредиентам по всей нашей экосистеме глобальных центров разработки, включая центр разработки продуктов питания в комплексе The Hatchery в Чикаго, с еще более сильной коллегией отраслевых экспертов, — отметил Кевин Хак (Kevin Hack), глобальный вице-президент по пищевым ингредиентам компании Univar Solutions. — Вобрав в себя нашу дистрибьюторскую сеть мирового класса и глубокие знания в области технологий пищевой промышленности, эта инициатива позволит разрабатывать и предоставлять инновационные решения во всех уголках мира, что сделает нас дифференцированным выбором для тех, кто нуждается в ингредиентах».

Группа Foodology компании Univar Solutions будет представлена на выставке Institute of Food Technology (IFT) в Чикаго 10–13 июля. Кроме того, компания отпразднует ее создание серией мероприятий в рамках торжественного открытия тестовой кухни в комплексе The Hatchery в Чикаго.