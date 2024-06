Univar Solutions опубликовала отчет ESG за 2023 год  

Univar Solutions LLC, ведущий глобальный поставщик решений для пользователей специализированных ингредиентов и химикатов, опубликовала отчет по показателям ESG за 2023 год. В отчете отслеживается прогресс компании Univar Solutions в достижении целей ESG за прошедший год и приводятся основные показатели на 2023 год.

Продолжены мероприятия по сокращению выбросов, в результате чего глобальные выбросы компании в категориях Scope 1 и Scope 2 сократились на 19,90 % по сравнению с исходным уровнем, приблизившись к цели на 2025 год. Компания Univar Solutions поставила новую и первую цель по выбросам категории Scope 3, предполагающую снижение интенсивности выбросов Scope 3 на 15 % к 2030 году. Улучшены показатели значительных выбросов с исходного уровня 82 до показателя 2023 года на уровне 76. Сокращены объемы опасных отходов на 16,51 % и повышена доля переработки обычных отходов до 19,21 %. Сокращены потери воды на 34,64 % по сравнению с нашим исходным уровнем, что превысило целевой показатель.

«Наши сотрудники — это фактор, имеющий решающее значение, пока мы продолжаем сосредотачивать усилия на движении к целям на 2025 год и далее, — сказал Дэвид Джукс (David Jukes), президент и главный исполнительный директор компании. — Мы сохраняем приверженность реализации наших планов и движению по нашему пути к устойчивому развитию, поскольку мы стремимся обеспечить экологическую и социальную ценность во всех подразделениях нашего предприятия и звеньях цепочки поставок».

Компания Univar Solutions удостоена множества наград, в том числе была включена в список самых успешных компаний мира журнала FORTUNE (World’s Most Admired Company List), список лучших компаний для будущих лидеров журнала TIME (Best Companies for Future Leaders List) и список самых ответственных американских компаний журнала Newsweek (America’s Most Responsible Companies List). Компания также была названа фондом Human Rights Campaign (HRC) Foundation «лучшим местом для работы по равенству прав представителей ЛГБТК+», получив 100 баллов по корпоративному индексу равенства (CEI) третий год подряд, сохраняя при этом почетное звание Great Place To Work® в Бразилии и Мексике.

«Я очень горжусь этими результатами, поскольку наша Компания имеет хорошие возможности для дальнейшего развития этого прогресса и приближения к достижению наших целей на 2025 год, — сказала Алекса Колин (Alexa Colin), главный юрисконсульт, секретарь и исполнительный директор по показателям ESG в компании Univar Solutions. — Эти результаты помогают показать, насколько аспекты ESG важны для наших усилий по строительству лучшего будущего для наших сообществ и заботы при этом о потребностях клиентов и поставщиков».

«Этот год был довольно напряженным, поскольку мы реализовывали совместную работу всех подразделений Компании, чтобы помочь в достижении наших целей и принести выгоду нашим заинтересованным лицам», — сказал Лиам МакКэрролл ( Liam McCarroll), глобальный директор по устойчивому развитию.