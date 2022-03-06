Univar Solutions представляет новейший Центр комплексных решений в Эссене

Компания Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (далее «Univar Solutions» или «Компания»), являющаяся одним из мировых дистрибьюторов химических веществ и ингредиентов и поставщиком дополнительных услуг, объявила об открытии своего новейшего центра комплексных решений. Этот Центр комплексных решений, расположенный в Эссене (Германия), является флагманским объектом в Европе, а также одним из ключевых пунктов Компании для реализации всемирной модели централизованной координации инновационной деятельности. Этот ведущий в отрасли объект, ориентированный на рациональное использование ресурсов, сотрудничество и развитие, располагает экспертами в области разработки рецептур продукции, создания эталонных прототипов, тестирования эффективности и качества продуктов, анализа продукции, испытаний сроков годности и пр. Коллектив химиков, ученых и технических руководителей будет поддерживать развитие и способствовать стимулированию спроса в таких сферах деятельности, как красота и уход за телом, уход за домашними и промышленными помещениями, фармацевтические ингредиенты и покрытия, клеящие вещества, герметики, эластомеры, а также каучуковые и полимерные добавки.

«Этот новейший Центр комплексных решений поможет нашим клиентам решать проблемы, разрабатывать более экологически чистые решения и быстрее выводить на рынок новую и более качественную продукцию, — заявил руководитель международного подразделения ингредиентов и специализированных продуктов и глава регионального подразделения по EMEA и APAC компании Univar Solutions Ник Пауэлл (Nick Powell). — Глубина и широта ассортимента ингредиентов и специализированных химических продуктов из нашей широкой базы поставщиков еще больше увеличивают поддержку клиентов по мере их работы над ускорением реагирования на нормативные изменения, внедрением инноваций, продвижением тенденций и удовлетворением потребительского спроса».

Сочетая последние научные достижения с поддержкой разработки приложений, Univar Solutions тесно сотрудничает со своими клиентами и поставщиками в целях содействия росту и процветанию брендов всех масштабов. Благодаря своей деятельности в рамках сети глобальных центров комплексных решений Univar Solutions предоставляет подотчетные химические, информационные, цифровые средства и проявляет человеческую изобретательность для содействия в обеспечении новаторского преимущества и разработке решений для реализации технических задач, которые формируют будущее экологически чистых продуктов, технологий и ингредиентов, приносящих пользу окружающей среде и обществу.

«Будущее новаторства и технического развития начинается на платформе Univar Solutions, — заявил директор международных центров комплексных решений компании Univar Solutions Эндрю Минт (Andrew Mint). — В наших Центрах комплексных решений мы создаем уникальные, более устойчивые и новаторские возможности, а также масштабируем решения для поддержки роста наших клиентов, разрабатывая при этом решения для поддержания здоровья, питания, чистоты и безопасности местного населения — все очень просто».

Центр комплексных решений, расположенный вблизи одного из крупнейших предприятий Компании в Европе, имеет площадь 700 квадратных метров (более 7500 квадратных футов), включая лаборатории, опытно-экспериментальный цех, конференц-залы и офисные помещения. Опыт, инновации и возможности, уникальные для этого Центра комплексных решений, будут обеспечивать всеобъемлющую реализацию клиентских проектов, начиная с разработки концепции и заканчивая тестированием, запуском и распространением сценариев применения. Сценарии применения конечных продуктов, которые предположительно будут разрабатываться на данном объекте, включают такие отраслевые продукты, как средства для ухода за волосами, парфюмерно-косметические товары, средства для ухода за кожей, декоративную косметику, препараты для местного применения, покрытия для таблеток, мази, средства для мытья посуды и строительные материалы.