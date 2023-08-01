Univar Solutions завершает сделку с Apollo Funds

Компания Univar Solutions Inc. и Apollo объявили о завершении компанией Apollo Funds ранее объявленного приобретения Компании, включая миноритарные инвестиции от дочерней компании Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Компания продолжит свою деятельность под названием и брендом Univar Solutions и сохранит свое глобальное присутствие.

Президент и генеральный директор компании Univar Solutions Дэвид Джукс (David Jukes) заявил следующее: «Завершение этой сделки начинает новую главу для Univar Solutions, далее укрепляя наши позиции в качестве одного из ведущих мировых поставщиков химических веществ и ингредиентов, повышая гибкость операций и предлагая возможности роста в интересах клиентов, поставщиков, сотрудников и отрасли. Я очень рад оказаться в таком выгодном положении благодаря нашему широкому ассортименту продукции и расширению присутствия на целевых рынках, превосходному клиентскому обслуживанию, ведущим цифровым инструментам и расширенному спектру услуг».

Партнер Apollo Private Equity Сэм Файнштейн (Sam Feinstein) заявил: «Мы рады сотрудничать с Дэвидом и талантливой командой Univar Solutions над развитием прочной основы и успешным внедрением инноваций с использованием нашего обширного опыта в данной отрасли. Мы твердо убеждены в потенциале Univar и с нетерпением ждем начала ряда интересных инициатив, направленных на ускорение роста компании».

Детали сделки

В соответствии с условиями сделки аффилированное лицо Apollo Funds приобрело все находящиеся в обращении акции Univar Solutions. Акционеры имеют право получить по 36,15 доллара США за каждую обыкновенную акцию Univar Solutions (UNVR). По завершении сделки обыкновенные акции Univar Solutions больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Консультанты

Goldman Sachs & Co. LLC и Deutsche Bank Securities Inc. выступали в качестве консультантов по финансовым вопросам Univar Solutions, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступали в качестве главного консультанта Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP выступали в качестве юридического консультанта Apollo Funds.

J.P Morgan Securities LLC выступали в качестве ведущего финансового консультанта Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC и Wells Fargo Securities, LLC выступали в качестве финансовых консультантов Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступали в качестве ведущего финансового консультанта ADIA.

Заявления о перспективах

Настоящее сообщение содержит заявления о перспективах согласно определению этого термина в разделе 27A Закона о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции, и в разделе 21E Закона о биржах ценных бумаг 1934 года в редакции Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. В заявлениях о перспективах, как правило, используются такие слова как «считает», «ожидает», «может», «будет», «должен», «мог бы», «стремится», «намеревается», «планирует», «оценивает», «прогнозирует», «ожидает» или другие аналогичные термины. Все заявления о перспективах, сделанные в настоящем сообщении, подразумевают использование таких осторожных формулировок.

Заявления о перспективах подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут оказаться вне контроля компании. Потенциальные факторы, которые могут повлиять на такие заявления о перспективах, включают, в частности, общие экономические условия, в частности, колебания в промышленном производстве и потреблении, а также сроки и масштабы экономического спада; значительные изменения в бизнес-стратегиях производителей или в операциях клиентов; повышение конкурентного давления, в том числе в результате консолидации конкурентов; потенциальные нарушения логистических цепочек; существенные изменения цен, спроса и доступности химического сырья; потенциальные инциденты в сфере кибербезопасности, включая нарушения безопасности; уровень задолженности Компании, ограничения, налагаемые ее долговыми инструментами и расходами на их обслуживание, а также ее способность получать дополнительное финансирование; широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Компании, включая различные законы и нормативные акты в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности, а также изменения в налоговом законодательстве; неспособность генерировать достаточный оборотный капитал; транспортные проблемы, включая повышение транспортных расходов и топливных расходов, изменения в отношениях компании со сторонними поставщиками транспортных услуг, а также возможность привлечения и удержания водителей; несчастные случаи, нарушения безопасности, ущерб окружающей среде, проблемы с качеством продукции, сбои в доставке или опасности и риски, связанные с его деятельностью и опасными материалами, с которыми он работает; потенциальная неспособность обеспечить надлежащее страховое покрытие; текущие судебные разбирательства, потенциальные претензии и напоминания об ответственности за продукцию и другие экологические, правовые и нормативные риски; проблемы, связанные с международными операциями; подверженность процентных ставок и колебаниям валютных курсов; неспособность интегрировать предприятия и системы компаний, которые она приобретает, включая нереализацию ожидаемых выгод от таких приобретений; возможное обесценение деловой репутации и нематериальных активов; ее способность привлекать или удерживать квалифицированную и прочую рабочую силу; негативные изменения, влияющие на ее пенсионные планы и пенсии, выплачиваемые несколькими работодателями; перебои в работе, связанные с деятельностью охваченных профсоюзами сотрудников; ее способность реализовывать свои инициативы и цели, связанные с экологическими, социальными и управленческими вопросами («ESG»), а также растущую юридическую и нормативную направленность на ESG; последствия, вызванные конфликтом в Украине или связанной с ним геополитической напряженностью; способность Компании успешно восстановиться после стихийного бедствия или других проблем с бесперебойностью деятельности, вызванных ураганом, наводнением, землетрясением, терактом, войной, конфликтом, пандемией, нарушением безопасности, кибератакой, отключением электроэнергии, сбоем связи или другими природными или антропогенными событиями, включая возможность удаленной работы во время длительных сбоев, таких как пандемия COVID-19; последствия кризисов в области здравоохранения (таких как пандемия COVID-19), а также любые соответствующие стратегии и действия компании или правительства по защите здоровья и безопасности отдельных лиц, а также государственной политики или действий по поддержанию функционирования национальной или глобальной экономики и рынков, включая любой карантин, «укрытие на месте», «пребывание дома», сокращения кадров, социальное дистанцирование, приостановку деятельности или аналогичные действия и политику; действия третьих лиц, включая государственные учреждения; и другие факторы, описанные в документах, представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Дополнительную информацию о факторах, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов и событий от предполагаемых в настоящем документе, можно найти в последнем годовом отчете компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 года, а также в других документах, представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая последующие текущие отчеты по форме 8-K и квартальные отчеты по форме 10-Q. Мы предупреждаем вас о том, что информация о перспективах, представленная в настоящем сообщении, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от информации о перспективах, содержащейся в настоящем сообщении.

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