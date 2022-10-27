Управление товарными запасами и методы их оптимизации

Регулярный поток продаж, своевременное выполнение заказов клиентов, отсутствие проблемы затоваривания склада – все это входит в список основных целей каждой компании, которая занимается торговлей или производством. Чтобы их достичь, товарный запас предприятия должен соответствовать спросу на продукцию у клиентов, а также помогать не так сильно зависеть от регулярности поставок и разных непредвиденных обстоятельств.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о системе управления складом и оптимизации товарных запасов.

Что такое товарные запасы, их виды

Товарным запасом называют изготовленную на продажу продукцию, которая размещается на складе и в магазинах, а также может находиться в процессе перемещения из одного пункта в другой (к примеру, со склада напрямую на адрес клиента).

Выделяют четыре главных вида товарных запасов:

Текущий запас. Помогает поддерживать бесперебойную торговлю во время ожидания поставок продукции и регулярное обеспечение производства всем необходимым. Подготовительный запас. Способствует подготовке товаров к отпуску для изготовления продукции или отправке на реализацию. Страховой запас. Нужен как своеобразная подушка безопасности, чтобы избежать слишком быстрого истощения основных запасов продукции при скачках спроса и задержках поставок. Сезонный запас. Создается для поддержания постоянной торговли, когда спрос на товары падает в связи со сменой сезона.



Для эффективного управления товарными запасами необходимо выполнять следующие задачи: грамотное планирование и ведение учета, поддержание исправной работы всех процессов, касающихся продукции на складе, а также контроль количества остатков и заблаговременный заказ товаров.

Как определяют методы оптимизации товарных запасов

Главной целью оптимизации товарных запасов является достижения такого количества запасов, которое сможет способствовать непрерывному производству, сократить расходы на их хранение, а также повысит шансы на успешную реализацию.

Результативность этого процесса напрямую зависит от возможности тщательно изучить цели и возможности определенного бизнеса. Методов оптимизации целое множество, и выбор самого действенного из них для конкретного случая лучше всего доверить специалисту. Если процесс оптимизации осуществлен успешно, то управление запасами на предприятии значительно упрощается. Таким образом компания может избежать лишних проблем и увеличить свою прибыль.

Основные пути оптимизации товарных запасов

Оптимизация запасов продукции возможна только при детальном анализе колебаний показателей эффективности, одного лишь их расчета будет недостаточно.

Есть несколько этапов, которые способствуют этому процессу:



Отслеживание колебаний спроса на товары с целью корректировки необходимого количества запасов.

Анализ ABC (оптимизация величины товарных запасов) для определения наиболее и наименее хорошо продающихся товаров и принятия соответствующих мер, а также проведение XYZ анализа ассортимента для изучения стабильности продаж и определения нужных объемов запасов.

Налаживание работы с поставщиками (и поиск запасных) как способ исключения вероятности непредвиденных обстоятельств.

Решение проблемы возникновения неликвидных запасов, которые приносят убытки.

Грамотная автоматизация управления товарными запасами в целях улучшения работы всех процессов, связанных с хранением, распределением и движением продукции. Специальная система проводит все расчеты и контролирует нужные показатели, что существенно минимизирует риск допущения серьезных ошибок. GoodsForecast.Replenishment – это эффективная система управления товарными запасами, которая поможет оптимизировать этот процесс и следить за объемами продукции с помощью автоматизации. Внедряя эту систему в работу вашего предприятия, вы сможете успешно упростить управление складом и добиться его стабильного функционирования.



Статья написана по материалам: https://goodsforecast.ru/articles/upravlenie-tovarnymi-zapasami-na-predpriyatii-5-sposobov-optimizacii/