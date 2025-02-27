Управляющий директор Trio Schools получил награду BW Education 40 Under 40 за инновации в области образования в Индии 

Управляющий директор Trio Schools Навин К. М. был удостоен престижной награды BW Education 40 under 40 в сотрудничестве с Business World за вклад в сферу образования. Награда подчеркивает растущее значение Индии в международном образовании. Это признание со стороны Business World подчеркивает потенциал образовательного сектора Индии стоимостью более 100 миллиардов долларов и быстро развивающийся образовательный ландшафт.

Награду вручили профессор Анил Сахасрабудхе (Anil Sahasrabudhe), председатель NAAC и NETF, и д-р Аннураг Батра (Annurag Batra), председатель и главный редактор BW & exchange4media Group. Выбор премии последовал за всесторонней оценкой выдающегося жюри экспертов в области образования, таких как доктор Аннураг Батра, Лина Ашар (Lina Ashar), профессор Пунам Сахгал (Punam Sahgal), доктор Ануп Сингх (Anup Singh) и Рупа Чакраварти (Rupa Chakravarty).

Саммит и церемония награждения BW Education 40 under 40 состоялись в Нью-Дели 19 февраля 2025 года. В саммите приняли участие ключевые заинтересованные стороны, в том числе венчурные капиталисты, предприниматели и специалисты в области образовательных технологий.

Г-н Навин, который является страстным предпринимателем в сфере образования, является управляющим директором отмеченных наградами международных и индийских образовательных организаций. Школы уделяют приоритетное внимание инклюзивности и безопасности, уделяя особое внимание счастью учащихся и укреплению здоровых отношений между учителем и учениками.

«Я благодарен за эту невероятную честь от BW Education. Наше видение состоит в том, чтобы сделать международное образование доступным в Индии, сохраняя при этом глобальные стандарты, — сказал г-н Навин. — «Мы разработали масштабируемую модель, которая делает учебные программы IB и Cambridge доступными для большего числа индийских семей, создавая мост между международными стандартами образования и потребностями местного рынка. Эта награда принадлежит всей семье TRIO за их преданность переосмыслению образования».