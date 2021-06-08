«Ураласбест» перевыполнил обязательства по условиям экологической программы

Комбинат «Ураласбест» реализует программу по снижению вредного воздействия на окружающую среду на протяжении десятилетий. В прошлом году завершился срок действия 9-летнего соглашения между предприятием и правительством Свердловской области в рамках Концепции экологической безопасности региона. По итогам работы можно уверенно констатировать перевыполнение обязательств примерно на треть – «Ураласбест» вложил на 1 миллиард рублей больше, чем планировалось изначально. На три миллиарда рублей был проведен обширный комплекс мероприятий: для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух комбинат реконструировал систему аспирации литейного цеха ООО «АРМЗ» (дочернего предприятия «Ураласбеста») с установкой рукавных фильтров; для снижения негативного воздействия на поверхностные водные объекты реализуется крупный проект строительства системы очистки дренажных вод карьера от соединений азота, а в цехе обогащения Асбестообогатительной фабрики была внедрена система оборотного водоснабжения.

Более того, чтобы уменьшить объемы складирования отходов, комбинат реконструировал 10 трактов рудного потока Асбофабрики, а также построил вторую линию завода по производству теплоизоляционных материалов для переработки вскрышной породы габбро карьера. На данный момент более половины отходов от обогащения горной массы складируется внутри карьера на уже отработанных участках. Кстати, три года назад комбинат в целом принял решение не размещать основные отходы производства во внешние отвалы. Сегодня планируется рекультивация полигонов, где раньше складировали отходы литейного производства.

Благодаря упорной работе, предприятию удалось сократить объем вредных выбросов в атмосферу в пять раз, а внешних отвалов – в два. Этому способствует и собственная экологическая программа комбината. В прошлом году на её реализацию выделили 59 миллионов рублей, на которые построили четвертую карту полигона промышленных отходов завода ТИМ и обследовали систему электрофильтров завода сушки асбофабрики. Также продолжается строительство дренажной системы для очистки вод карьера Баженовского месторождения. В 2020 году ПАО «Ураласбест» было признано победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».

Именно благодаря поступательной, последовательной работе на протяжении десятилетий комбинату «Ураласбест» удалось достичь высоких результатов по сохранению окружающей среды. Деятельность предприятия связана также и с просветительской работой – ежегодно руководители и специалисты комбината проходят обучение по программе обеспечения экологической безопасности на местах. Учет человеческого фактора во многом позволяет избежать больших ошибок, часто наносящих урон экологии.