«Ураласбест»: стартовал международный социальный марафон «Народ за хризотил»

Сегодня, 7 октября, профсоюзный комитет комбината «Ураласбест» дал старт международному социальному марафону «Народ за хризотил», приуроченному ко Всемирному дню коллективных действий профсоюзов за достойный труд.

Начиная с 2007 года, в этот день Международная Конфедерация профсоюзов (МКП) проводит единую акцию с наиболее актуальной темой. В этом году внимание акцентируется на пандемии коронавируса. Асбестовцы же понимают: эпидемия коронавируса, захватившая мир, сравни антиасбестовой войне. На апрель-май 2021 года в очередной раз запланировано заседание Сторон Роттердамской конвенции, где будет рассматриваться вопрос о судьбе минерала. Вновь над хризотиловой отраслью нависает «дамоклов меч»: в период глобальной безработицы могут лишиться рабочих мест десятки тысяч трудящихся хризотилдобывающих предприятий и заводов, производящих хризотилсодержащие строительные материалы, которые на своих территориях являются градообразующими. И важность их трудно переоценить.

— Именно потому сегодня мы запустили такую акцию. Трудящиеся будут «наматывать» тонно-километры на горной технике в карьере и в фабричных цехах. Пока запрещены массовые мероприятия, молодежь продолжит ставить личные рекорды на тропах здоровья и велосипедных трассах. Активным долголетием «за хризотил» проголосуют ветераны комбината. Свой вклад в копилку социального марафона планируют внести активистки движения «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность». Надеемся, инициативу асбестовцев подхватят и в других коллективах предприятий отрасли в России и за рубежом, чтобы обеспечить достойный отпор конкурентам бизнес-войны. Единая цель ведет к победе, — отметил Леонид Ремезов, председатель Международного Альянса профсоюзных организаций «Хризотил».