«Уралхим» — победитель премии форума «КорпСпорт — 2024»

АО «ОХК «Уралхим» стало обладателем премии в номинации «За вклад в развитие корпоративного спорта в стране» в рамках форума «КорпСпорт — 2024», который прошел 23 декабря в Москве. Цель мероприятия — привлечение экономически активного населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Форум объединил топ-менеджеров российских компаний, руководителей государственных и региональных ведомств, HR-директоров и экспертов, а также известных российских спортсменов и функционеров. Деловая программа мероприятия состояла из тематических блоков: «Государственная поддержка корпоративного спорта», «Создание программ благополучия и их оценка», «Инструменты продвижения корпоративного спорта внутри компании», «Создание корпоративных спортивных программ и их эффективность», «Корпоративный спорт глазами провайдеров услуг» и «Личностное развитие».

В ходе форума представители Компании поделились опытом формирования календаря корпоративных спортивных мероприятий, отметили значимость взаимодействия с сотрудниками и создания необходимой инфраструктуры для развития корпоративного спорта.

На сессии «Из профессионального спорта в корпоративный: успешные истории перехода» спикеры обсудили перспективы для спортсменов после завершения карьеры и трудности перехода из мира спорта в сферу бизнеса.

Екатерина Поликарпова, руководитель департамента по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим»:

Форум «КорпСпорт» — значимое событие, объединяющее более тысячи экспертов и профессионалов для обмена опытом, знаниями и идеями. Компания «Уралхим» удостоена премии за вклад в развитие спортивного направления в стране. Это признание эффективности наших проектов и подтверждение того, что мы движемся в верном направлении. Благодарим коллег за возможность обсуждать на профессиональной площадке актуальные вопросы здорового образа жизни и развития корпоративного спорта.