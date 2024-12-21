«Уралхим» развивает сотрудничество с МГУ

АО «ОХК «Уралхим» подписало с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова (МГУ) соглашение о партнерстве в рамках Передовой инженерной школы (ПИШ).

Документ подразумевает взаимодействие в целях развития инженерной школы МГУ, текущих и перспективных направлений ее учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также для обеспечения взаимодействия научной, образовательной и производственных областей.

«Уралхим» и МГУ планируют разработку учебных курсов и образовательных программ, ориентированных на подготовку специалистов для работы в Компании. Кроме того, соглашение подразумевает организацию практик и стажировок для студентов ПИШ, участие сотрудников и студентов МГУ в разработке инновационных продуктов для использования в области промышленной химии, биотехнологии, агробиотехнологии.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

Группа «Уралхим» является лидером в производстве минеральных удобрений в России и входит в топ-3 мировых лидеров. Мы понимаем, что развитие такой высокотехнологичной отрасли невозможно без опоры на фундаментальную науку и высококвалифицированные кадры. Мы гордимся нашим 20-летним сотрудничеством с МГУ и, конечно, надеемся на совместное решение самых сложных технологичных задач в нашей отрасли.