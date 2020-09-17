Уровень преступности на рынке недвижимости снова растет

Приобретение жилья в нашей стране все ещё небезопасно. Об этом свидетельствует число преступлений в обороте недвижимости, которое, как сообщает Федеральная нотариальная палата, ежегодно увеличивается на 8%. На круглом столе «Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов граждан в сфере оборота недвижимости», состоявшемся 15 сентября в Общественной Палате РФ, собравшиеся эксперты искали способы минимизации рисков при покупке жилья.

Источником большинства бед при сделках с недвижимостью выступает форма ее заключения – зачастую простая письменная, то есть без привлечения нотариуса. В этом случае никто не отвечает за законность сделки и не гарантирует сторонам соблюдение их прав и имущественных интересов. При этом сами участники сделки не могут оценить все риски и самостоятельно проверить все важные нюансы, не будучи юристами. Полагаться на бдительность сотрудников МФЦ или даже банков, где человек оформляет кредит на приобретение жилья, тоже не стоит, отмечают эксперты. Такого рода специалисты не имеют ни соответствующей квалификации, ни полномочий для полной правовой экспертизы сделки. Кроме того, не стоит забывать, что и отвечать, если сделка будет в результате оспорена, они не будут. Все это подтверждается печальной практикой. Например, не так давно сочинская семья, которая выплатила ипотеку за дом, осталась без жилья, так как первоначальную сделку, а значит, и все последующие, признали незаконной. «Примечательно, что проводимые банками правовые экспертизы, на основе которых клиентам одобряют сделку, не защищают людей от подобных ситуаций», — отмечает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина.

Большие проблемы вызывает и недостоверность ЕГРН, пишет портал Федеральной нотариальной палаты. Обеспечить бесповоротность записей в реестре должно сочетание сразу двух факторов – нотариального удостоверения сделки и регулирование деятельности риелторов, считают эксперты Общественной палаты.

Отмечая необходимость взаимодействия риелторского сообщества и нотариата, член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Анна Лупашко подчеркнула: «те гарантии, которые не способна дать ни одна электронная система, в полной мере обеспечиваются нотариатом». При этом всю работу по осуществлению коммерческой стороны сделки должны выполнять именно квалифицированные риелторы. На это президент ФНП Константин Корсик ответил, что, «настало время объединиться для принятия соответствующего закона, ведь риелтор выполняет важную работу, которую не может никто заменить».