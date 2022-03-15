Усилиями общественных организаций РФ и Казахстана создается виртуальный музей Шокана Валиханова

В г. Костанае 6 марта состоялось рабочее заседание представителей костанайских и свердловских общественных деятелей по вопросу реализации социально значимого проекта «Музей Ш. Валиханова под открытым небом».

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский, руководитель Гражданского Альянса Костанайской области «ГрИн» Динара Утебаева, кандидат исторических наук Дмитрий Лёгкий, руководитель отдела внутренней политики Сарыкольского района Костанайской области Абай Жусупов, директор Сарыкольский районной библиотеки Солдат Дутпаев, журналист и общественный деятель Александра Сергазинова.

Участники обсудили возможные форматы реализации проекта, который стал победителем международного конкурса социально значимых трансграничных проектов «Выбор лидеров» в октябре 2021 года в Москве от Казахстана. Из различных вариантов было принято решение остановиться на формате виртуального музея с использованием технологии «дополненной реальности» (AR), что позволит посетителям музея увидеть на своих устройствах реальную обстановку, в которой родился и рос выдающийся военный деятель России и Казахстана.

Средства на реализацию проекта виртуального музея будут запрошены у Фонда президентских грантов РФ в текущую волну, а также у местных органов власти Костанайской области. Организаторы проекта с обеих сторон границы уверены, что воссоздание локаций, имеющих важное культурно-историческое значение для России, и включение их в туристские маршруты внесет существенный вклад в сохранение общей исторической памяти народов России и Казахстана, будет способствовать развитию у подрастающего поколения наших стран чувства гордости за собственную историю, укрепит отношения между народами наших стран.