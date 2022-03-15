Усилиями общественных организаций РФ и Казахстана создается виртуальный музей Шокана Валиханова

Общество
15 марта 2022

В г. Костанае 6 марта состоялось рабочее заседание представителей костанайских и свердловских общественных деятелей по вопросу реализации социально значимого проекта «Музей Ш. Валиханова под открытым небом».

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский, руководитель Гражданского Альянса Костанайской области «ГрИн» Динара Утебаева, кандидат исторических наук Дмитрий Лёгкий, руководитель отдела внутренней политики Сарыкольского района Костанайской области Абай Жусупов, директор Сарыкольский районной библиотеки Солдат Дутпаев, журналист и общественный деятель Александра Сергазинова.

Участники обсудили возможные форматы реализации проекта, который стал победителем международного конкурса социально значимых трансграничных проектов «Выбор лидеров» в октябре 2021 года в Москве от Казахстана. Из различных вариантов было принято решение остановиться на формате виртуального музея с использованием технологии «дополненной реальности» (AR), что позволит посетителям музея увидеть на своих устройствах реальную обстановку, в которой родился и рос выдающийся военный деятель России и Казахстана.

Средства на реализацию проекта виртуального музея будут запрошены у Фонда президентских грантов РФ в текущую волну, а также у местных органов власти Костанайской области. Организаторы проекта с обеих сторон границы уверены, что воссоздание локаций, имеющих важное культурно-историческое значение для России, и включение их в туристские маршруты внесет существенный вклад в сохранение общей исторической памяти народов России и Казахстана, будет способствовать развитию у подрастающего поколения наших стран чувства гордости за собственную историю, укрепит отношения между народами наших стран.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

В полуфинал конкурса «Учитель года Москвы – 2022» прошли 90 педагогов

Технологии

Мнением о будущей эволюции сетей поделился представитель Huawei Пэн Сон

Пресс-релизы

Univar Solutions представляет новейший Центр комплексных решений в Эссене

Технологии

Портфолио Edge Solutions расширяют новые системы Supermicro Edge