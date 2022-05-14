Услугами салонов красоты Saxap могут воспользоваться жители Казани

В Казани открываются два новых салона красоты, в город пришла федеральная сеть Sахар. 14 и 15 мая начнут работать бьюти-салоны в ТЦ ГУМ по адресу улица Баумана, дом 51 и в бизнес-центре на Ибрагимова, в доме 58 по одноименной улице. Ближайшие станции метро к новым салонам — м. Тукая и м. Козья слобода.

Салоны красоты Sахар хорошо известны в Москве и Петербурге, как места для качественного ухода за собой с доступными ценами и широким спектром бьюти-услуг. Всего сеть Sахар включает 60 салонов в 25 российских городах. В салонах предлагаются услуги стоимостью от 100 рублей, на которые дается гарантия 7 дней.

Салоны федеральной сети Sахар знамениты своей скоростной депиляцией, которая вошла в Книгу рекордов России. Эта звездная услуга предлагает безболезненное избавление от волос за 15 минут. Авторская методика депиляции отличается не только рекордной скоростью, но и качеством. Специалисты сети досконально владеют всеми способами удаления волос на теле, из которых легко подобрать подходящий каждой клиентке. В первый день работы казанских салонов Sахар посетителей будет ждать фуршет и сладости, шампанское и чай или кофе, профессиональные фото, а еще подарочки для всех в виде бьюти-услуг.