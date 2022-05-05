Услышать сердце Победы: ВДНХ приглашает отпраздновать 9 Мая

Москва
5 мая 2022

ВДНХ станет одной из главных площадок столицы, где будут праздновать 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

С 6 по 10 мая главная выставка страны приглашает всех желающих присоединиться к празднованию 77-летия победы в Великой Отечественной войне. Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, посетителей ВДНХ ждут концерты, театрализованные представления, спектакли, выставки и экскурсии.

«ВДНХ — одна из главных площадок в столице, где празднуется День Победы. В этом году темой мероприятий будет искусство — его созидательная сила во все времена помогала людям сплотиться. Основные события программы состоятся 9 мая. Кульминацией станет большой концерт у фонтана “Дружба народов” и салют», — сказала Наталья Сергунина.

Фотовыставка, арт-объекты и рекордная георгиевская лента

С 6 мая на Центральной аллее можно посетить фотовыставку «Когда музы не молчали» —совместный проект ВДНХ и Главного архивного управления Москвы. В экспозиции представят 24 фотоработы времен Великой Отечественной войны, на которых запечатлены разные моменты из культурной жизни того времени. Например, архивные снимки выступления артистов перед фронтовиками, кадры из фильмов и спектаклей. А 9 мая рядом со стендами выставки начнет работать мультимедийная инсталляция — параллелепипед с LED-экранами. Их разделят на пять временных зон, каждая из которых соответствует одному году Великой Отечественной войны и рассказывает о ее основных событиях.

9 мая с 14:00 до 15:00 гостей праздника приглашают принять участие в установлении всероссийского рекорда «Самая большая лента памяти». Ее длина составит 370 метров, а ширина — семь метров.

Еще на Центральной аллее 9 мая пройдет патриотическая акция «Сердце Победы». Там появится арт-объект в виде огромного сердца высотой 2,5 метра, на которое все желающие смогут повязать георгиевскую ленточку. Поблизости будет возведена символическая «Стена памяти», где гости ВДНХ будут писать имена родных и близких, защищавших Родину.

Кинопоказы и тематические экскурсии

С 7 по 10 мая гостей Музея кино ждет серия кинопоказов военно-патриотических фильмов. В программе — две российские киноновинки и два фильма для семейного просмотра. Подробнее — на сайте музея.

В майские праздники на ВДНХ также пройдут тематические экскурсии. 7 мая в 13:00 в Музее ВДНХ посетители узнают, какой вклад сотрудники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки внесли в Победу. Участие бесплатное. Необходимо заранее зарегистрироваться.

С 7 по 9 мая (ежедневно в 17:00 и 19:00) и 10 мая (в 17:00) в музее «Слово» будут проводить экскурсию «Летописи и дневники. О войне и мире». Она рассказывает об истоках появления жанров дневников в России, их значении в мирное и военное время. Регистрация открыта по ссылке

С 7 по 10 мая в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» проведут бесплатную экскурсию «Герои космоса». Ее участники узнают о подвигах космонавтов-первопроходцев. Регистрация по ссылке.

8 мая в 13:00 и 9 мая в 10:30 пройдет бесплатная экскурсия по территории ВДНХ под названием «Поклонимся великим тем годам». Участники узнают, как выставка восстанавливалась после войны. Регистрация по ссылке.

Программа в День Победы

В День Победы для гостей ВДНХ откроются тематические площадки, где можно будет послушать песни военных лет и принять участие в открытых занятиях и спортивных соревнованиях. Время их работы — с 12:00 до 20:00.

Перед павильоном № 1 разместится площадка «Заводской цех». Там выступит ансамбль, играющий на необычных инструментах, а также пройдут мастер-классы по чеканке памятных монет. У летнего кинотеатра-лектория откроется «Конструкторское бюро», где можно будет пройти квест в рубке подводной лодки и собрать из технического конструктора кузов крана или кабину автомобиля.

Площадка «Отчий дом», оформленная в виде деревянной избы, откроется у цветочного партера фонтана «Каменный цветок». Там женский хор исполнит перед гостями народные и военные песни. Всех желающих обучат секретам разных видов рукоделия.

За павильоном № 58 обустроят площадку «Гараж техники» с ретроавтомобилем ГАЗ-АА, известным как полуторка. Его превратят в сцену для выступлений творческих коллективов.

На площадке «Шахматисты» перед Домом культуры ВДНХ установят столы для игры в шахматы. А за павильоном № 34 развернут тематическую площадку «Полевая кухня», где всех угостят чаем под выступление артистов ансамбля народных инструментов.

Импровизированный «Корабельный порт» можно будет найти у летней эстрады в парке «Останкино». Желающих научат танцевать вальс, фокстрот, танго и кадриль. А любителям высоты нужно будет отправиться к павильону № 47. Там их будет ждать «Взлетная полоса». На площадке создадут антураж аэродрома.

Весь день 9 мая на площади Промышленности для гостей праздника будет проходить патриотическая программа «И все-таки мы победили!». Там можно будет посетить интерактивные выставки, к примеру уголок медика начала ХХ века, а также познакомиться с различными моделями самолетов. В «Музее под открытым небом» представят оригинальные автомобили и мотоциклы 1930–1960-х годов. В День Победы с 12:00 до 18:00 на выводном кругу Центра национальных конных традиций зрителей ждут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды. А с 12:00 до 20:00 на ВДНХ пройдет спортивная программа.

У павильона № 64 любители спорта могут наравне с профессионалами принять участие в установлении рекорда в рамках Всероссийской физкультурно-патриотической акции «Подтянись за Победу!». В это же время в шахматном клубе проведут турнир, посвященный Михаилу Ботвиннику, первому советскому чемпиону мира по шахматам. А на спортивной площадке у павильона № 27 в честь матча возрождения, состоявшегося в 1943 году в Сталинграде, пройдет турнир по мини-футболу.

Концерты и салют

В День Победы с 13:00 до 22:15 у фонтана «Дружба народов» состоится гала-концерт с участием Государственного Кремлевского оркестра, Центрального военного оркестра Министерства обороны России, солистов театра «Градский холл», детского хора ВДНХ, а также популярных музыкантов и исполнителей.

В павильоне «Макет Москвы» 9 мая с 11:00 до 19:30 каждые полчаса будет идти светотехническое шоу «День Победы». Вход бесплатный. Весь день по радио будет транслироваться аудиопроект «Дневники театральных фронтовых бригад» и песни военных лет.

С 17:00 до 18:30 свою праздничную программу на площади Промышленности представит Московский музыкальный театр «Геликон-опера».

А в 22:00 из разных точек на ВДНХ можно будет посмотреть праздничный салют.

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