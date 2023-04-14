Усовершенствованный TOEFL iBT появится в июле 2023 года

В рамках постоянного стремления к созданию оптимального опыта для сдающих тесты, ETS объявили о ряде усовершенствований для TOEFL iBT.

В течение следующих нескольких месяцев участники тестирования могут ожидать cокращенный тест TOEFL iBT, который начинается с 26 июля 2023 г. Теперь на прохождение теста потребуется менее двух часов (ранее — три часа); оптимизированные инструкции и навигация на протяжении всего теста; новое, более современное задание «Написание текста для академической дискуссии», которое заменяет предыдущее задание по самовольному написанию текста; сокращенный раздел чтения; удаление всех вопросов теста без оценивания.

Упрощенный процесс регистрации начиная с июля 2023 г. Сдающие тесты могут создать учетную запись и зарегистрироваться на доступную дату для сдачи TOEFL iBT — теперь это быстрее и проще, чем когда-либо прежде. Кроме того, больше локальных преимуществ, таких как дополнительные варианты местных платежей, будет доступно на отдельных рынках и со временем возможности будут расширяться.

Повышенная прозрачность подсчета баллов, начнется с 26 июля 2023 г. Участники тестирования будут видеть дату публикации своего официального результата по завершении теста, а также получать в режиме реального времени уведомления об изменениях в статусе своего результата.

«ETS определяет будущее оценивания с помощью инновационных продуктов в сфере образования и обучения, и TOEFL является основой этих усилий», — сказал Амит Севак, генеральный директор ETS. «TOEFL является отраслевым стандартом на протяжении почти шести десятилетий, и эти усовершенствования еще больше подчеркивают его позиции. Самое главное, что эти усовершенствования были разработаны с учетом интересов наших клиентов и заинтересованных сторон — потому что они являются нашим главным приоритетом».

Те, кто уже зарегистрировался для сдачи теста TOEFL iBT, имеют возможность бесплатно перенести дату тестирования, если они хотят испытать эти новые усовершенствования, или перенести дату тестирования до того, как они вступят в силу. Бесплатное внесение изменений в расписании возможно до 30 апреля 2023 года через учетную запись TOEFL. Кроме того, обновленные версии TOEFL iBT Free Practice и TOEFL iBT Practice Sets теперь доступны на веб-сайте TOEFL. Дополнительные бесплатные и платные варианты подготовки к тестированию будут обновлены с учетом этих изменений в ближайшие несколько недель.

Для пользователей шкала баллов TOEFL iBT остается прежней, поэтому их ожидания тоже могут оставаться прежними. Тест TOEFL остается самым надежным, действительным, достоверным и безопасным способом для сдачи тестов по всему миру. А теперь, с этими дополнительными усовершенствованиями, участники тестирования могут быть уверены, что опыт сдачи тестов станет еще более приятным, что сэкономит их время и снизит волнение в день сдачи.