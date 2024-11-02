Успешный старт: 50% всех единиц недвижимости в Binghatti Skyrise проданы в первый день

Бизнес
2 ноября 2024

Запуск нового проекта Binghatti Skyrise стал настоящим событием на рынке недвижимости Дубая. За первые 24 часа было продано 50% всех единиц жилья, что подчёркивает уникальность и привлекательность проекта.

Презентация Binghatti Skyrise состоялась 30 октября в отеле The Meydan, где собрались более 5000 гостей, включая инвесторов и частных лиц. Местоположение проекта было представлено с помощью впечатляющего светового шоу, символизирующего его значимость для будущего города.

Мухаммед БинГатти, председатель правления Binghatti, отметил: «Binghatti Skyrise — это не просто ещё один проект, это заявление о новом уровне роскошного стиля жизни и в Дубае. Высокая скорость продаж подтверждает уверенность рынка в долгосрочной ценности района Business Bay и приверженность Binghatti качеству и инновациям. С добавлением Binghatti Skyrise наш портфель превысил 40 миллиардов дирхамов, что соответствует нашему плану удвоить его до 100 миллиардов в течение следующих 18 месяцев».

Binghatti Skyrise — это последний доступный участок в Business Bay, предлагающий возможность для инвестиций в район с высоким спросом и ограниченным предложением. Проект стоимостью 5 миллиардов дирхамов включает 3333 единицы жилья: студии, квартиры, а также коммерческие помещения.

Близость Binghatti Skyrise к финансовым и развлекательным районам Дубая обеспечивает его высокую арендную привлекательность и делает его перспективным активом.

Передовыми дизайнерскими решениями и удобствами, привлекательными для инвесторов и жителей, стремящихся к стабильно возрастающей ценности, Binghatti Skyrise задаёт новый стандарт в районе Business Bay

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