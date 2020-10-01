Успеть переехать к морю – в продаже остались последние 3 квартиры в ЖК «Семейный» в Алуште

Проект «Семейный» на одном из лучших крымских курортов объединяет три жилых дома. Строительство первого дома из 6 секций на 234 квартиры завершено ранее запланированного срока. Второй дом будет сдан в 2020 году. По состоянию на 30 сентября в продаже находится 3 квартиры площадью от 58 до 75 квадратных метров стоимостью от 3,7 млн рублей.

Новостройка расположена на возвышенности над морем, что придаёт особые полезные свойства поступающему сюда воздуху предгорья Чатырдага. В геолокации жилого комплекса созданы условия природного ингалятория.

Улица 60-лет СССР, где возводится ЖК «Семейный», является лучшим видовым участком Алушты, выделенным правительством компании ИнтерСтрой как одному из самых опытных и надёжных застройщиков Крыма. Отсюда открываются виды на Чёрное море, живописный курортный город, крымские горы. Удачное расположение комплекса и уже готовая транспортная инфраструктура делает для жителей ЖК легкодоступным любой уголок Алушты: водопад Джур-Джур, крепость Алустон и горы Демерджи.

В шаговой доступности от жилого комплекса находится необходимая для жизни инфраструктура, включая школу и гимназию, рынок, магазины, остановки общественного транспорта, который в Алуште хорошо развит.

На территории комплекса запланированы зеленые зоны отдыха, места для занятий спортом, а также современные игровые площадки для детей, отвечающие всем нормам безопасности. Для хранения автомобилей собственников предлагается отдельный крытый автопаркинг, для гостей — открытая автостоянка. В продаже ещё есть свободные паркоместа.

По данным девелопера, 11-этажные корпуса строятся по сейсмоустойчивой монолитно-каркасной технологии. Финальное предложение группы компаний ИнтерСтрой по ЖК «Семейный» в Алуште включает в себя 2-комнатные квартиры с функциональными планировками, просторными кухнями, высотой потолков 2,75м. Все варианты имеют застекленные балконы и лоджии. Квартиры передаются собственникам с готовой системой автономного отопления.

До 1 ноября 2020 года купить квартиру на крымском курорте в Алуште в ЖК «Семейный» можно по программе господдержки ипотеки с процентной ставкой на весь период от 6% годовых. Возможно применение материнского капитала и военной ипотеки.