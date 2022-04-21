Установка водяного теплого пола в Севастополе

При строительстве и ремонте в Севастополе все большую популярность приобретают теплые полы. Теплый пол в помещении способен создать уют, а также такой пол поможет сэкономить на обогреве помещения в целом.

Существует два варианта создания теплых полов – это полы, использующие для нагрева воду, а также полы, использующие электричество. Сравнительно со вторым типом теплых полов, водяные водяные теплые полы в Севастополе могут собой заменять традиционную систему отопления, использующую для отопления помещения радиаторы. Если помещение обладает высоким уровнем теплоизоляции, то водяной пол вполне способен вытеснить из такого помещения радиаторы, заменив их.

Итак, теплые полы могут быть водяными и электрическими. Электрический теплый пол использует нагревательный кабель, преобразовывающий электроэнергию в энергию тепловую. Водяные полы используют в качестве теплоносителя воду, которая циркулируя по уложенным трубам, осуществляет теплоотдачу.

Создание теплого пола – процесс весьма сложный с технологической точки зрения, требующий точного и неукоснительного соблюдения технологии, определяющей функциональные характеристики конструкции, а также ее работоспособность в целом. Монтаж теплых полов имеет свои особенности в зависимости от основы на которую производится укладка пола – так, этот процесс будет весьма разнится в зависимости от того имеем ли мы в качестве основы бетонное основание или используем деревянное.

Важнейшим вопросом при монтаже теплого пола является правильный подбор необходимых для монтажа расходных материалов и комплектующих, так как качество и совместимость комплектующих частей обуславливает качество выполнения работы по монтажу, а также функциональность конструкции. К деталям, необходимым для монтажа, относятся металлопластиковые или полимерные трубы, теплоизоляционные материалы, крепежные элементы, компенсационная лента, коллекторы, фитинги, теплоотражающее покрытие, электропроводка, строительная сетка, мастика и другие материалы.

До появления полимерных и металлополимерных труб, теплые полы монтировали из изогнутой водогазопроводной трубы, скрепленной газосварочным методом. Естественно, качество таких конструкций было весьма невысоким. С появлением полимерных и металлополимерных труб, в лучшую сторону изменилась, и технология монтажа теплых полов.

Тщательность подбора материалов и деталей, особое внимание их качественным характеристикам, всё это поможет предотвратить существенные расходы, которые неизбежно связаны с поломкой какого-либо элемента конструкции теплого пола.