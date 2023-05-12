Устойчивый темп роста Changan Auto решительно ускоряет международную экспансию

Компания Changan Auto провела ежегодный брифинг по эффективности. На брифинге компания Changan Auto представила свои годовые показатели за 2022 год, а также рассказала о планах и стратегии будущего развития.

Объем продаж автомобилей Changan Auto в 2022 году достиг 2,346 миллионов единиц, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2%, тем самым достигнут новый максимум за пять лет. В том числе объем продаж NEV увеличился на 160,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 284 000 единиц. Changan Auto в 2022 году получила чистую прибыль, причитающуюся акционерам в размере 7,798 млрд юаней, что на 119,52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при постоянном росте качества работы и тенденции к повышению способности создавать ценность. Компании Changan Auto удалось добиться выдающихся результатов как по объему продаж, так и по прибыли.

В перспективе Changan Auto ускорит разработку транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, расширит географию своей деятельности и превратится в компанию, развивающую ителлектуальные низкоуглеродные технологии. В настоящее время компания Changan Auto обнародовала свою зарубежную стратегию развития Vast Ocean Plan, которая будет способствовать разширению зарубежной деятельности за счет ускорения в пяти главных регионах. Сюда входит ускорение реализации проектов в Европе, Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Содружестве Независимых Государств (СНГ). Также компания планирует внедрить «единую политику для одного региона и для одной страны» и выпустить не менее 30 глобальных продуктов компанией к 2025. Планируется охватить 3 000 зарубежных торговых точек. К 2030 году Changan Auto ставит своей целью достичь «Четырех пунктов»: зарубежные инвестиции, превышающие $10 млрд, ежегодный объем зарубежных продаж, превышающий 1,2 млн единиц, зарубежные представительства численностью более 10 000 сотрудников и превращение в автомобильный бренд мирового класса.