UTime Limited объявлила об амбициозной стратегии в области здравоохранения на базе ИИ  

UTime Limited объявила о своей амбициозной стратегии по продвижению решений в области здравоохранения на базе ИИ. Понимая растущую ценность и потенциал «умных» технологий здравоохранения, UTime делает значительные инвестиции в расширение своего бизнеса «умных» медицинских носимых устройств.

В стратегическом сотрудничестве с доктором Эхудом Бароном (Ehud Baron), известной личностью в области медицинских технологических инноваций, UTime намерена расширить свои предложения для измерения артериального давления, а также продуктов для измерения гемодинамических показателей и картирования. Доктор Барон будет сотрудничать с командой UTime для разработки комплексных планов для широкого спектра продуктов для здоровья. Основное внимание будет уделено оптимизации флагманских часов UTime для мониторинга артериального давления. После успешной разработки компания планирует дальнейшее расширение ассортимента продукции для удовлетворения широкого спектра потребностей в «умном» здравоохранении.

Кроме того, UTime намерена запустить различные продукты, ориентированные на «умное» получение ключевых показателей здоровья, таких как устройства мониторинга сердечного ритма и сна.

Хенгконг Цю (Hengcong Qiu), председатель UTime, прокомментировал: «Мы считаем, что наше стратегическое сотрудничество с доктором Эхудом Бароном и наши инициативы в области здравоохранения с использованием искусственного интеллекта откроют ключевые возможности для развития UTime, ставя нас в авангард инноваций в секторе технологий здравоохранения».