Уже в 2024 году начнутся съемки фильма «Золотой гамбит» по сценарию писателя Николая Долгополова

В конце октября в одном из знаковых мест Москвы прошла презентация кинопроекта.

«Золотой гамбит». О съемках нового фильма о подвиге советских разведчиков заявило недавно созданное творческое объединение Dolgopolov production, генеральным продюсером которого стала экс-депутат Ирина Геннадьевна Ясакова. Автором сценария военно-исторической драмы выступил историк разведки и писатель Николай Михайлович Долгополов. В настоящее время он дорабатывает сценарий картины, но, как принято в разведке, пока отказывается от подробных комментариев. Планируется, что его история будет иметь продолжение и создаст плеяду новых отечественных киногероев, которые вытеснят с российских экранов зарубежных Бондов.

Первый фильм расскажет об одной из самых удачных операций разведки СССР по спасению золотого запаса Испании от рук нацистов во время гражданской войны перед началом второй мировой войны. Пожалуй, самой главной интригой новой картины стало то, что главную роль исполнит женщина. В фильме «Золотой гамбит» зритель окунется в атмосферу суровой гражданской войны, сплоченности бойцов и опасных миссий. Это история о том, что любое задание выполнимо, если у вас есть твердая воля и верные союзники.

На презентации фильма генеральный продюсер Ирина Ясакова поблагодарила свою команду за проделанную работу и поделилась ближайшими планами:

— Я хотела бы выразить искреннюю благодарность от всей нашей команды автору сценария нашего фильма Николаю Михайловичу Долгополову и всем тем, кто оказывает помощь в подготовке фильма. Также хочу отметить работу заместителя генерального директора Общероссийского общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу России» Рамила Джаббаровича Алекберова. Его участие и поддержка оказались неоценимыми в нашей работе, и мы безмерно признательны за его энергию, советы и помощь проекту на первом, самом важном этапе. Как известно, кино рождается трижды: во время создания сценария, на съёмочной площадке и во время монтажа киноленты. Сегодня мы очень рады отпраздновать первое рождение нашего фильма. Потрясающий сценарий Николая Долгополова никого не оставит равнодушным. Мы глубоко убеждены, что фильм «Золотой гамбит» будет иметь успех и окажет положительное влияние на развитие патриотизма в нашей стране, внесет свой вклад в продвижение современных ценностей и задач. В первую очередь – это, конечно, сохранение памяти о наших героях и их подвигах. В настоящее время мы проводим переговоры с несколькими талантливыми режиссерами, которые возьмутся за данный проект и смогут создать настоящий киношедевр. То, что это получится, я не сомневаюсь.

К съемкам фильма команда Dolgopolov production планирует приступить уже в следующем году.