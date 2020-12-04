В 2020 году ГК «А101» реализовала 40000 «квадратов» коммерческой недвижимости

В текущем году один из ведущих столичных застройщиков в лице ГК «А101» (относится к Группе «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева) реализовал свыше 40000 «квадратов» коммерческой недвижимости. Этот показатель на 15% превышает цифры того же периода годом ранее, — сообщила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. По ее словам, большинство проданных объектов находится на первых этажах жилых зданий. За текущий год рост средней стоимости «квадрата» в них составил 15%.

В своем комментарии Анна Боим констатировала рост интереса инвесторов к объектам street-retail. Этому способствуют переизбыток на рынке аренды жилья, а также смена предпочтений и жизненных сценариев у тех, кто нацелился на переезд в НАО г. Москвы. По словам эксперта ГК «А101», в ближайшей перспективе сегмент street-retail может пережить «второе рождение», следует ждать качественного роста и появления большего инфраструктурного разнообразия в жилых комплексах.