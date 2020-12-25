В 2020 году победителей и призеров метапредметной олимпиады «Московский учитель» подготовили 329 школ

Участием директора Городского методического центра (ГМЦ) Андрея Зинина и директора Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Дмитрия Путимцева отметилось прошедшее на прошлой неделе селекторное совещание столичного Департамента образования и науки. В его рамках получили обсуждение итоги метапредметной олимпиады «Московский учитель». Сообщается, что в нынешнем году победителей (71 преподаватель) и призеров (664 учителя) в ее рамках суммарно подготовили 329 школ российской столицы. Как рассказал Андрей Зинин, полученные данные будут загружены в личные кабинеты педагогов в «Московской электронной школе» (МЭШ). Состязание позволило директорам московских школ узнать конкретные результаты своих учителей-лидеров, — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Путимцева, минувшая олимпиада отметилась рекордным количеством участников. В ее рамках выполняли задания 13140 преподавателей, а во второй тур, который проходил удаленно, сумело пройти 1300 учителей, —детализировал директор ЦПМ.