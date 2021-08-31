В 2020 году виртуальный стенд MEYLExperience 2020 привлек более 700 участников

Гамбург, 24 август 2021 г. «Digital first» («Цифровые технологии в жизнь») — так звучит девиз гамбургской компании-производителя автозапчастей MEYLE. Виртуальные встречи с клиентами и партнерами играют важную роль, особенно в период пандемии: несмотря на то, что проведение ведущей выставки Automechanika 2021 в обычном формате невозможно, компания MEYLE с помощью собственного цифрового выставочного стенда вновь привлекает внимание к основным событиям и разработкам MEYLE. Выставка MEYLE Exhibition Hamburg 2021 — это уже второй опыт интерактивного онлайн-взаимодействия с брендом, при этом клиенты MEYLE могут лично обменяться мнениями с экспертами и специалистами по отдельным продуктовым группам. Первая версия цифрового выставочного стенда MEYLExperience 2020, представленная компанией в прошлом году, привлекла внимание более 700 участников.

Виртуальный выставочный стенд MEYLE Exhibition Hamburg 2021 от компании MEYLE является еще одним важным элементом цифровой стратегии, в рамках которой компания предлагает клиентам и партнерам возможность обменяться мнениями по интересующим темам и продуктам. Как и в 2020 году, специально разработанное и реализованное на платформе Microsoft Teams цифровое решение обеспечивает варианты взаимодействия и презентации, которые индивидуально адаптированы к соответствующим потребностям и интересам клиентов. Планирование мероприятий становится еще удобнее благодаря специально разработанному программному инструменту для организации виртуальных встреч. «Конечно, мы были бы рады в 2021 году продолжить обсуждения и обмен мнениями с нашими клиентами и партнерами лично во Франкфурте. Несмотря на все преимущества цифрового взаимодействия, ничто не может заменить личный контакт, — объясняет Кристиан Людвиг (Christian Ludwig), вице-президент по продажам MEYLE AG. — Тем не менее, мы рады вновь обратиться к цифровому формату в этом году, чтобы делиться с нашими клиентами новостями и актуальными темами из мира MEYLE, а также проводить индивидуальные встречи и консультации с участниками в любой точке мира».

В 2021 году MEYLE в очередной раз предложит множество актуальных решений и продуктов, позволяющих упростить повседневную работу сервисного цеха: в их число входят цифровые сервисы, например клиентский портал DRIVER Portal, новые цифровые тренинги и инновационные онлайн-курсы, а также спонсорство и поддержка клиентов — ключевое внимание уделяется прямому контакту с партнерами и сервисными мастерскими по всему миру. Наряду с комплексными предложениями в арсенале компании имеются надежные сервисные решения для мастерских. По мнению автомехаников, MEYLE разрабатывает более совершенные запчасти, которые экономят время и деньги, облегчают повседневную работу и обеспечивают тем самым реальную выгоду для мастерских. Кроме того, участники познакомятся с ассортиментом продукции MEYLE (тормозная система, подвеска и рулевое управление, трансмиссия, электронные устройства, двигатель, фильтры, решения для грузовых автомобилей) и смогут принять участие в интересных дискуссиях по продукции с экспертами и техническими специалистами MEYLE.

В числе основных тем планируется также обсуждение менеджмента качества MEYLE и деятельности MEYLE в сфере корпоративной ответственности: «Наша цель — поддержать независимый рынок автокомпонентов лучшими запчастями и экологичными решениями для ремонта, что позволит увеличить срок эксплуатации транспортных средств благодаря эффективному использованию ресурсов, — уточняет Кристиан Людвиг. — Для обеспечения неизменно высокого стандарта качества и обеспечения их долговечности разработка запасных частей, услуг, данных и комплексных концепций MEYLE играет не менее важную роль и помогает нашим клиентам добиться успеха на рынке.

Мы продолжим работу в этом направлении на цифровом стенде MEYLE Exhibition Hamburg 2021. Мы с нетерпением ждем интенсивный обмен мнениями и будем рады более глубоко обсудить темы в ходе личных встреч».

Выставка MEYLE Exhibition Hamburg 2021 пройдет с 6 сентября по 1 октября 2021 года и ориентирована исключительно на клиентов MEYLE на независимом рынке автокомпонентов.