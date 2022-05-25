В ассортимент Supermicro войдут серверы на базе суперчипа NVIDIA Grace CPU

COMPUTEX 2022 Virtual — Super Micro Computer, Inc., один из мировых лидеров в области корпоративных вычислительных систем, хранения, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, будет использовать суперчип NVIDIA Grace CPU в различных серверах, оптимизированных для искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, анализа данных, цифровых двойников и приложений, требующих значительных вычислительных ресурсов. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) все больше проникают в разные отрасли, и серверы Supermicro, использующие суперчип NVIDIA Grace CPU, позволят более широкому кругу разработчиков и ИТ-администраторов использовать преимущества этой новой технологии. Серверы Supermicro будут оптимизированы для обеспечения энергоэффективности, сокращая при этом эксплуатационные расходы, что станет нормой для всех центров обработки данных. Кроме того, при пропускной способности до 1 ТБ/с приложения не будут ограничены скоростью передачи данных. Первоначально будет доступно ограниченное количество серверов, начиная с линейки узлов 2U 2, а затем ассортимент будет расширен.

«Компания Supermicro разрабатывает новые серверные платформы, использующие суперчип NVIDIA Grace CPU, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Опираясь на наши инновационные решения Building Block Solutions®, мы планируем предложить широкий ассортимент серверов, оптимизированных под конкретные объемы нагрузки. На основе нашей экосистемы экологически безопасных вычислительных технологий компания Supermicro предлагает самые современные энергоэффективные серверы, отвечающие взыскательным требованиям к центрам обработки данных. Наши инновационные системы могут быстро реагировать на быстро расширяющиеся рынки, где используется искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и анализ данных».

«Компания NVIDIA сотрудничает с компанией Supermicro в целях быстрого вывода на рынок инновационной продукции, — заявил старший директор по ускоренным вычислениям компании NVIDIA Пареш Харья (Paresh Kharya). — Выход серверов Supermicro с суперчипами NVIDIA Grace CPU позволит оптимизировать широкий спектр нагрузок для удовлетворения потребностей современных центров обработки данных».

Разработанные компанией Supermicro комплексные ИТ-решения обеспечивают клиентам универсальное обслуживание в соответствии с их потребностями. Supermicro тестирует и интегрирует разные сочетания аппаратного и программного обеспечения, что обеспечивает их соответствие на серверном и стоечном уровнях текущим и будущим потребностям ИТ-специалистов. В рамках этой постоянной практики компания Supermicro включит суперчип NVIDIA Grace CPU в решения, оптимизированные для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и анализа данных. В частности, суперчип NVIDIA Grace CPU совместим с новейшим протоколом PCIe Gen5, что обеспечивает оптимальное 400Гб/с взаимодействие с платформой NVIDIA Quantum-2 InfiniBand или NVIDIA Spectrum Ethernet, включая карты интеллектуального сетевого интерфейса NVIDIA ConnectX®-7 и блоки обработки данных NVIDIA BlueField-3, что обеспечивает возможность безопасного и ускоренного выполнения задач, связанных с высокопроизводительными вычислениями и ИИ.

Компания Supermicro сотрудничает с NVIDIA на протяжении многих лет, предоставляя самые передовые ускорители для видеокарт, систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений широкому кругу пользователей. Благодаря новому суперчипу NVIDIA Grace CPU весь программный пакет NVIDIA, включая NVIDIA AI Enterprise, будет беспрепятственно функционировать на будущих серверах Supermicro. Кроме того, компания Supermicro продолжит поддерживать NVIDIA Omniverse Enterprise, способствуя ускорению сотрудничества в области 3D-проектирования и моделирования промышленных виртуальных миров и цифровых двойников.