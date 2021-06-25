В АТОР рассказали об обвале продаж туров на Кубань из-за вакцинных сертификатов

В четверг, 24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа курорты Кубани закроются для непривитых туристов. Уже через неделю – с 1 июля 2021 года для заселения в гостиницы курортов потребуется предъявление отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Данное решение Кондратьев пояснил тем, что в последние несколько недель эпидемическая ситуация в регионе ухудшилась. На детские лагеря эти требования не распространятся. Однако при заселении в отели детям необходимо предъявить ПЦР-тесты. В Ассоциации туроператоров России говорят, отдых организованных туристов подорожает.

«Предстоящий сезон не внушает оптимизма. Загрузка курортов Краснодарского края составляет 90%–95%. Туристы, которые путешествуют самостоятельно и размещаются в частном секторе, пока не предоставляют никаких документов. А таких туристов около 70% от всех посетителей региона», – говорит Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии предположили, что запрет на заселение в отели не вакцинированных туристов может сорвать туристический сезон на Кубани. В организации пояснили, люди могут просто не успеть привиться. Очереди на вакцинацию выросли, срок ожидания может составить одну-две недели. При этом на нынешний август приходится четверть годового дохода всей индустрии Краснодарского края, рассказали в АТОР.

По данным ассоциации, туроператоры уже фиксируют шквал аннулирования туров. Деньги отдыхающим, скорее всего, вернут со штрафами. Возможность введения обязательных ПЦР-тестов сегодня обсуждается и в Крыму.

Источник фото: yuga.ru