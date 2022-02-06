В благотворительной акции «Елка желаний» продолжает участвовать депутат Михаил Романов

Общество
6 февраля 2022

В благотворительной акции «Елка желаний» продолжают участвовать все, кто имеет возможность сотворить настоящее чудо, исполняя мечты маленьких россиян. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Романов поздравил с Новым Годом семью Куликовых из Санкт-Петербурга: супруги вместе воспитывают семерых детей. Самому старшему 13 лет, младшему – всего полгода.

Старшие дети увлекаются программированием и робототехникой, а также уделяют много времени спортивным занятиям. Мать-домохозяйка занимается воспитанием детей, а работа отца связана со строительной сферой.

Образованию ребят родители уделяют повышенное внимание, пытаясь обеспечить максимально комфортные условия для их полезного и интересного времяпрепровождения. Супруги рассчитывают, что в будущем это благоприятно скажется на выборе детьми своей профессиональной стези. 

Романов подарил детям сладости, настольные и развивающие игры, а также квадрокоптер! Депутат пожелал тепла и уюта семье Куликовых в 2022 г., желанных и позитивных перемен, а также солнечных дней грядущей весной.

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