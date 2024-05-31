В число лучших предприятий СЗФО в сфере мотивации персонала включено ООО «Транснефть – Балтика»

В Санкт-Петербурге подведены итоги конкурса «Лучшие кадровые технологии Северо-Западного федерального округа». В номинации «Мотивация персонала» II место жюри присудило ООО «Транснефть – Балтика». Подписанный губернатором А. Д. Бегловым диплом был передан представителю предприятия в г. Санкт-Петербурге.

Всего на ежегодный конкурс, проводимый с 2016 года, было представлено 93 HR-проекта. Мероприятие организовано Корпоративным университетом Санкт-Петербурга совместно с Комитетом государственной службы и кадровой политики Администрации губернатора Санкт-Петербурга при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.

ООО «Транснефть – Балтика» выдвинуло на конкурс свой коллективный договор в качестве формы социального партнерства и мотивации персонала. На предприятиях компании он является основным инструментом регулирования социально-трудовых отношений.

Для сотрудников в коллективном договоре уделяется особое внимание льготам и социальным гарантиям, решены вопросы финансовой поддержки работников, нуждающихся в помощи в различных жизненных ситуациях. В разделе, посвященном защите здоровья сотрудников, предусмотрены добровольное медицинское страхование программы поддержки занятий сотрудников спортом, компенсация санаторно-курортного отдыха и другие льготы.

Примером эффективного партнерства работодателя и сотрудника назвал коллективный договор гендиректор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов. Он подчеркнул: благодаря документу, составленному при непосредственном участии коллективов предприятий, компания имеет хорошо мотивированный и заинтересованный в результатах своей работы персонал, а работники – реальную поддержку и достойные условия труда и жизни.