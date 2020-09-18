В число лучших руководителей России включили топ-менеджеров СУЭК

Лучшие топ-менеджеры нашей страны представили 21-ю версию рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». В него уже традиционно был включен ряд руководителей ведущей угледобывающей компании РФ в лице АО «СУЭК». Комментируя событие, ее пресс-служба констатировала факт того, что основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко уже традиционно стал одним из российских бизнес-лидеров, представителей предпринимательского сектора, формирующих вектор развития отечественной экономики. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что в обновленной версии рейтинга в различных сферах и категориях были представлены следующие топ-менеджеры АО «СУЭК»: Игорь Грибановский, Дмитрий Сыромятников, Денис Илатовский, Сергей Григорьев, Сергей Твердохлеб и Александр Редькин. Победителем же среди высших руководителей в категории «энергетика и топливный комплекс» стал Владимир Рашевский. С сентября нынешнего года он занимает руководящий пост в МХК «Еврохим», а до мая управлял компанией СУЭК.