В число победителей премии Digital Leaders Awards вошел платежный сервис Robokassa

Пермь стала местом притяжения сильных экспертов из разных городов России. А все потому, что в первый летний месяц в городе вновь прошла конференция «MEDIABOSS».

Основатели оффлайн-мероприятия Надежда Ахметова и Елена Плешкова в третий раз собрали более 300 сильных экспертов в одном пространстве для обмена опытом и инструментов по теме продаж, медийности и продвижения. Конференция уже стала отличным трамплином для новых экспертов, так как объединила в себе проект «Конкурс спикеров» и выступления действующих мастеров.

Среди опытных экспертов на сцене в этот день была Евгения Князева – психолог, экспоненциальный коуч с темой «Бизнес может быть другим». Евгения уже выигрывала одну из номинаций на прошлой конференции. В этот раз Евгения рассказала о том, как вести бизнес без выгорания. Эксперт строит работу с предпринимателями на уровне мышления и эмоций, является постоянным спикером конференций города Перми.

Неизменным председателем жюри конкурса спикеров «MEDIABOSS» стала Мария Власова – настоящий амбассадор проекта, бизнес-консультант, эксперт по построению системы управления в бизнесе, продажам, маркетингу, серийный предприниматель. В проекте «Конкурс спикеров» Мария поддерживает участников на протяжении всего пути: от постановки цели на проект до выхода на сцену. Именно с ее разборов начинается большой путь трансформаций у экспертов. Уровень этих разборов иногда становится таким глубоким, что переворачивает сознание участников и меняет причины выхода на сцену. Кроме того, Мария дает практические инструменты: как удержать внимание зрителя во время выступления, о чем говорить, чтобы это соотносилось с поставленной целью на спич.

В этот раз конференция «Media Boss» отличилась тесной работой с наставниками внутри проекта. Одним из таких мастеров стала Екатерина Поспелова – маркетолог с утками, которая внедрила в работу прекрасный визуальный якорь, благодаря которому теперь ее знают не только в городе Пермь. Екатерина стала одним из наставников для участников «Конкурса спикеров», ведь она сама недавно прошла путь конкурсанта проекта и достигла отличных результатов. В этот раз она делилась с подопечными всеми секретами достижения целей внутри «MEDIABOSS», отвечала за их продвижение в социальных сетях через контентные воронки.

Мероприятие прошло громко и с размахом. А уже на ближайшую осень организаторы «MEDIABOSS» ставят новую цель: больше 1000 экспертов в одном зале. Еще больше пользы и медийности для каждого участника.