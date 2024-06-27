В Чунцине прошел конкурс навыков

Участники из разных стран и регионов продемонстрировали свое мастерство на втором Международном конкурсе навыков «Пояс и путь», который прошел в Чунцине на юго-западе Китая.

The second Belt and Road International Skills Competition holds its opening ceremony on Monday evening.

Соревнования проводились в 18 конкурсных категориях, из которых 11 также являются частью конкурса WorldSkills Competition — мероприятия высокого уровня, позволяющего оценить профессионально-техническое образование и навыки. В числе этих категорий цифровое строительство, электроника, прокладка информационных сетей и парикмахерское дело.

Остальные семь категорий: автомобильные технологии (новые источники энергии), технологии управления железнодорожными сигналами, обслуживание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), эксплуатация промышленных робототехнических систем, установка и отладка Интернета вещей (IoT), приготовление кофе и интернет-маркетинг.

Этот конкурс привлек всеобщее внимание и активное участие в странах и регионах по всему миру. По сравнению с первым конкурсом, который состоялся в Чунцине в 2019 году, этот конкурс имеет более высокие показатели, является более масштабным, влиятельным и включает более интересные мероприятия.

Согласно статистике, в мероприятии приняли участие и извлекли уроки 590 квалифицированных специалистов из 61 страны и региона, в том числе 190 участников, 183 судьи и 30 переводчиков. Некоторые страны, участвующие в этом конкурсе, направили должностных лиц министерского уровня и технических наблюдателей для наблюдения и извлечения уроков из конкурса в целом.

Все участники конкурса в категориях «Электроустановки» и «Автомобильные технологии (новые источники энергии)» были мужчинами, в то время как все участники в области косметологии были женщинами, причем женщины составляли более двух третей участников в категории «Парикмахерское искусство».

В плане возраста, средний возраст участников составлял 22 года, причем участники в возрасте не старше 30 лет составляли более 95 % от общего числа, а участники в возрасте не старше 20 лет — более 40 .% Самому младшему участнику 15 лет, он участвует в категории «Эксплуатация промышленных роботизированных систем».

Церемония открытия состоялась вечером в понедельник, затем во вторник и среду проводились конкурсы, а церемония закрытия состоится вечером в среду, где победителям будут вручены награды.