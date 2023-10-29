В Чжучжоу прошел Второй международный саммит по применению BDS

В городе Чжучжоу прошел Второй международный саммит по применению спутниковой навигационной системы BeiDou (BDS).

Этот саммит под названием «Общий мир и общая BDS» нацелен на создание постоянной международной площадки для содействия «маркетизации, индустриализации и интернационализации». Программа саммита включает церемонию открытия и пленарное заседание, 4 тематических форума — «Применение BDS для индустриализации», «Применение BDS для технических инноваций», «Применение BDS для интернационализации (инициатива «Пояс и путь»)» и «Правовое регулирование применения BDS» — и 7 дополнительных мероприятий, в том числе форум по применению BDS в сфере предпринимательства для репатриантов, форум по применению BDS для микрочиповых технологий и ярмарка кооперации по сферам применения BDS. По сообщению Департамента рекламы и пропаганды городской администрации Чжучжоу, более 60 ведущих китайских и зарубежных экспертов и ученых в области BDS обменяются мнениями и обсудят международное сотрудничество по BDS, прикладные области применения BDS, аспекты отраслевой интеграции BDS и исследования микрочиповых технологий на основе BDS.

Провинция Хунань является колыбелью технологии BDS и демонстрационной площадкой ее инновационного применения. Опираясь на уникальные преимущества развития индустрии BDS, в провинции Хунань, по сути, создана целая промышленная цепочка для разработки этой технологии, охватывающая объекты космического базирования, наземную инфраструктуру и пользователей системы навигации.

В этом году исполняется 10 лет китайской инициативе «Пояс и путь». Прошедшие десять лет ознаменовались развитием BDS в ногу с инициативой «Пояс и путь», продвижением и внедрением BDS как в странах «Пояса и пути», так и в мире в целом. Решения на основе BDS, такие как определение порядка пользования земельными участками, точное земледелие и концепция проекта «Умный порт», успешно применяются в странах АСЕАН, Южной Азии, Передней Азии, Восточной Европы, Африки и в других частях мира, содействуя региональному социально-экономическому развитию.