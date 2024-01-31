«В ЦДКЖ одни из лучших в столице свет и звук» — считает оперный и эстрадный певец Дмитрий Галихин

О феномене Центрального дома культуры железнодорожников, который почти за сто лет своей истории сумел остаться знаковым культурным пространством в столице, а также о судьбе подрастающего поколения, которое воспитывают по прозападным лекалам, артист рассказал в своем интервью порталу «Pravda.ru»

Дмитрий Галихин на личном примере солиста Большого детского хора отметил, насколько важно сформировать художественный вкус у подрастающего поколения, раскрыть способности каждого ребенка. Это поможет воспитать личностей, которые в дальнейшем могут создавать мейнстрим в любых областях жизни. Дмитрий вспоминает, что раньше политика государства в плане воспитания детей имела долгосрочные перспективы. Сейчас мы скопировали прозападные модели, которые травмируют детскую психику и нацелены больше на создание шоу и получение выгоды. В советское время были очень популярны дома культуры, они давали возможность детям понять свои способности, развить их. Но в условиях рыночной экономики, когда всех волновало получение быстрой прибыли, практически все дома культуры были сданы в аренду под торговые площади или вовсе проданы.

Дом культуры РЖД – Центральный дом культуры железнодорожников (ЦДКЖ) – единственный Дом культуры в столице, который за время своего существования ни разу не закрывался и не сдавался в аренду под торговые ряды. В свое время на его сцену выходили Булат Окуджава, Аркадий Райкин, Максим Дунаевский, Борис Александров. Традицию культурной гостиной Дом культуры сохранил даже во времена перестройки.

Сейчас ЦДКЖ – современная театральная и концертная площадка, где ставятся спектакли, проходят занятия по вокалу для взрослых и детей, спортивным танцам. Популярностью пользуется ансамбль народного танца «Кудринка», где занимаются дети от 4 лет. Появился Большой хор из сотрудников компании, который за пару месяцев репетиций показал хорошие результаты. Открыта театральная студия для взрослых.

«Это хорошая история. Но это только один дом культуры. И добрая воля руководства только одной компании, — рассказывает артист. — Руководство РЖД вложилось в здание, отремонтировало его, наладило работу электроснабжения и других коммуникаций, сделало из дома культуры не площадку, а конфетку просто. Хотя могло его продать – оно в центре города, на Комсомольской площади. Сейчас в ЦДКЖ одни из лучших в столице свет и звук».

Долгое время на сцене ЦДКЖ играли, в основном, антрепризные спектакли. Сейчас в афише Дома культуры появляются собственные постановки. Успешно прошел показ пьесы У. Шекспира «Укрощение строптивой» в прочтении известного актера Даниила Спиваковского, собрала полный зал постановка режиссера Малого театра Сергея Потапова «Мой бедный Марат» по Алексею Арбузову, ожидается представление пьесы У. Шекспира «Много шума из ничего». Идёт работа над спектаклем «День хомячка, или русское счастье». Он основан на проекте легендарной команды КВН из Томска «Дети лейтенанта Шмидта». Сцену ЦДКЖ для своих квартирников выбрал музыкант Евгений Маргулис. В феврале состоится его вторая встреча со зрителями, в качестве приглашенного гостя выступит шоумен Александр Пушной.