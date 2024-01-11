В ЦДКЖ состоится премьерный показ спектакля «Укрощение строптивой»

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11 января 2024

Премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» состоится на сцене московского Дома железнодорожников 24 января. Об этом сообщила пресс-служба ЦДКЖ.

Режиссер постановки — актер Даниил Спиваковский. События спектакля разворачиваются в наши дни. Классический сюжет пьесы зрителям представят на фоне современных пространств с надписями на стенах «Уильям love», «Катарина», «Бьянка». Создатели спектакля бережно отнеслись к первоисточнику, отметили в Доме железнодорожников.

«Отличия — минимальны. Например, вместо трех свадеб в финале герои играют четыре. Произошла также замена некоторых действующих лиц: вместо отцов главных героев, переживающих за судьбу своих детей, на сцену выходят матери», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что одной из особенностей постановки будет большое количество музыкальных номеров. В спектакль вошли 82 музыкальных фрагмента, танцы и пластические номера. Зрители услышат зарубежные баллады и ритмы знаменитых рок-групп, музыку различных этнических направлений.

Режиссер признался, что хочет привлечь молодых зрителей. Создатели постарались передать на сцене энергию первой любви, задора и азарта, добавил Спиваковский.

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