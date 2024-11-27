В День автомобилиста KAMA TYRES поздравила водителей с профессиональным праздником

Осенью в России традиционно отмечается День автомобилиста. В структуре Шинного комплекса KAMA TYRES с важной задачей по организации перевозок успешно справляется производственно-диспетчерский отдел ООО «Татшина» (ПДО ООО «Татшина»). Специалисты компании обеспечивают отлаженную и бесперебойную работу транспорта, ежедневно организуют доставку пассажиров, а также необходимых грузов и оборудования.

«Поздравляем всех причастных к автомобильной сфере, всех, от кого зависит надежность обслуживания пассажиров и своевременность осуществления перевозок. Ваша ежедневная деятельность играет важнейшую роль в обеспечении бесперебойной работы всех отраслей экономики и качества жизни граждан нашей страны» – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Например, специалист производственно-диспетчерского отдела должен учитывать все факторы для достижения максимальной производительности и качества работ.

«Для меня, как специалиста, важна обратная связь от шинников. В этом году по нашей инициативе автотранспортники внедрили новую систему обратной связи с применением QR-кодов. Они размещены в салонах на специальных информационных листах рядом с кабиной водителей. Теперь шинники могут без труда оставить свои замечания, оценить уровень обслуживания, а также предложить идеи и рекомендации по улучшению работы транспорта. Нужно лишь отсканировать QR-код с помощью камеры своего мобильного устройства и перейти на специальную страницу. Такая инициатива направлена на повышение качества предоставляемых услуг и учет мнения пользователей», – рассказала Танзиля Мухаметшина, специалист ПДО ООО «Татшина».

«Ближайшее время будет запущен еще один проект, чтобы сделать поездку работников Шинного комплекса более информативной, комфортной и удобной внедряется информирование пассажиров с использованием ЖК-мониторов. Оборудование в автобусах позволяет транслировать новостной, справочный и другой контент с полезной и актуальной информацией. Все это делается с заботой об удобстве, комфорте и безопасности работников Шинного комплекса», – добавил Фарид Габитов, специалист ПДО ООО «Татшина».

Сегодня производственно-диспетчерский отдел ООО «Татшина» отвечает за широкий спектр производственных вопросов: автотранспорт, техосмотры, учет и страхование ТС, обеспечение цехов технологическим транспортом, заключение договоров с контрагентами на оказание транспортных услуг и многое др. Ежедневно Шинный комплекс обслуживает разная техника: 20 легковых и 18 грузовых автомобилей, 7 микроавтобусов, 6 единиц специальной техники, более 40 вахтовых пассажирских автобусов.