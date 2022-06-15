В Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области состоялось совещание по профилактике падений и переломов

8 июня в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области состоялось совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в регионе (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Сергей Луганский, директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (Департамент), Наталья Морозова, заместитель директора Департамента, Павел Тихонов, главный внештатный специалист гериатр Департамента Ярославской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (РГНКЦ), главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, по ревматологии, по медицинской реабилитации, по травматологии-ортопедии, по офтальмологии, по эндокринологии, участвующих в реализации Комплекса мер, представители медицинских учреждений.

«Увеличение продолжительности жизни ведет к тому, что население нашей области стареет и поэтому возникают новые вызовы перед здравоохранением. Темпы изменения подходов к организации оказания медицинской помощи пожилому населению нас радует. Но кроме этого появляются новые заботы, которые мы вместе должны решить», – обратился Сергей Луганский, директор Департамента.

С докладом о принципах организации системы профилактики повторных переломов: мировой и российский опыт выступила Ксения Белова, заведующая отделением плановой консультативной помощи с лечебно-диагностическим центром остеопороза Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева (Больница). Она отметила, что с 2012 года в больнице ведется работа по профилактике повторных переломов. Именно в Ярославле была создана первая такая служба в стране, получившая серебряный уровень достижений. Кроме того, с 2016 года Ярославль является центром наставничества по созданию подобных служб в регионах России.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации Комплекса мер на территории региона. Среди них организация маршрутизации и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» и подготовка клинических рекомендаций.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.