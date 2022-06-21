В Департаменте здравоохранения Курганской области состоялось совещание по профилактике падений и переломов

15 июня в Департаменте здравоохранения Курганской области состоялось совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в регионе (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Алексей Сигидаев, директор Департамента здравоохранения Курганской области (Департамент), Елена Вагина, главный внештатный специалист гериатр Департамента Курганской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (РГНКЦ), главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, по ревматологии, по медицинской реабилитации, по травматологии-ортопедии, по офтальмологии, по эндокринологии, участвующих в реализации Комплекса мер, представители регионального ТФОМС и медицинских учреждений.

«Совещание направлено на проработку вопросов по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». Мы хотим, чтобы на этом мероприятии мы услышали друг друга и поставили новые цели и задачи для достижения результата по внедрению Комплекса мер», – обратился к участникам совещания Алексей Сигидаев, директор Департамента.

С докладом о совершенствовании организации скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации пациентов пожилого и старческого возраста с переломами выступил Вадим Теплов, руководитель отдела скорой медицинской помощи ФБГОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова. Он отметил, что в Курганской области необходимо объединить станции (отделения) скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф в одно юридическое лицо и создать единую центральную диспетчерскую службы скорой медицинской помощи.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации Комплекса мер на территории региона. Среди них организация маршрутизации и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия», подготовка клинических рекомендаций, а также создание принципов организации системы профилактики повторных переломов.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста. На текущий момент в 76 регионах открыто 77 гериатрических центра.