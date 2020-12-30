В десять раз увеличил за три месяца объемы производства «Арепливира» саранский завод «Биохимик»

Всего за три месяца специалисты саранского завода «Биохимик» (относится к ГК «ПРОМОМЕД») нарастили производство «Арепливира» с действующим веществом фавипиравир в десять раз! Если в сентябре на предприятии выпускалось до 100 тысяч упаковок препарата в месяце, то сейчас объемы производства увеличились до 1 миллиона упаковок в месяц. Это настоящий трудовой подвиг, — подчеркнул гендиректор компании «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев. Информацию приводит ТАСС.

Напомним, что специалисты «Биохимика» разработали «Арепливир» в текущем году с целью лечения коронавирусной инфекции. Данный препарат эффективен и безопасен, что доказано экспертами. Как сообщил Андрей Младенцев, в условиях повышенной потребности внутреннего потребителя в лекарстве временно его поставки на экспорт прекращены. Их возобновление ориентировочно планируется во втором квартале 2021 года.