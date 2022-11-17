В дилерском центре OMODA в Петербурге в 2023 году намерены реализовать более 1000 авто китайского бренда

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге дилерский центр нового китайского автомобильного бренда OMODA.

Автосалон, выполненный в современных стандартах бренда, располагается в двухэтажном здании на Выборгском шоссе, 27, корп.1. Его площадь составляет 1200 кв. м, из них 550 кв. м занимает шоу-рум новых автомобилей. Остальная часть салона отведена под станцию техобслуживания, ее максимальная мощность – 700 машинозаездов в месяц.

В 2023 году холдинг рассчитывает реализовать в салоне более 1000 автомобилей нового бренда OMODA.

— Стремительный темп роста объемов продаж марки Chery в России вселяет в нас уверенность в перспективы OMODA – еще одного суббренда китайского производителя наряду с уже успешным EXEED. Пульт управления новым брендом в России находится в профессиональных руках АО «Чери Автомобили Рус», а это один из главных факторов успеха любой автомобильном марки на рынке, – говорит генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. – OMODA стартует в России с ярким кроссовером С5, который будет покорять автолюбителей своей индивидуальностью, футуристическим дизайном и стилем. Только за первые две недели с момента презентации автомобиля мы получили на него более 20 предзаказов.

Городской кроссовер OMODA C5 представлен в автосалоне «Аларм-Моторс» в трех комплектациях: Joy, Lifestyle, Ultimate. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который идет в паре с бесступенчатым вариатором. Максимальная скорость машины составляет 195 км/ч. В смешанном цикле новинка потребляет 7,1 литра бензина на 100 км пути. Дорожный просвет кроссовера – 190 мм.

OMODA C5 доступна в семи цветах кузова, также есть двухцветные варианты. Салон автомобиля представлен в черном, коричневом цветах и в комбинированном варианте.

Базовая комплектация Joy оснащена широким набором опций. Среди них камера заднего вида и задние парктроники, круиз-контроль, 4 подушки безопасности, дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, двухзонный климат контроль, беспроводная зарядка, цифровые приборы и мультимедиа с навигацией (два сенсорных экрана с диагональю 10,25 дюймов). В комплектации Lifestyle добавляются система камер кругового обзора, кожаный салон, электропривод багажника и вентиляция сидений. Версия Ultimate представлена с красными тормозными суппортами, люком. Эту комплектацию можно заказать в двухцветной окраске кузова.

Гарантия на OMODA C5 составляет 5 лет или 150 тыс. км пробега. Планируется, что в следующем году линейка OMODA расширится до трех моделей, включая седан.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 9 брендов. В 2021 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 9178 новых автомобилей, что на 8,7% выше результата 2020 года (8 442 штуки).