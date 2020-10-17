В дистанционном формате состоится отборочный этап Московской олимпиады школьников

Не первый год триумфаторам и призерам Московской олимпиады школьников предоставляют льготы при поступлении в профильные высшие учебные заведения. Не станут исключением и стартующие на текущей неделе состязания. Первыми соревнованиями, которые пройдут в их рамках, станет олимпиада по физике (16-18 октября). К участию традиционно приглашаются ученики 5-11 классов. Следует отметить, что в условиях пандемии COVID-19 олимпиада будет проводиться дистанционно.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки Иван Ященко напомнил о том, что Московскую олимпиаду школьников традиционно проводят более чем по двадцати дисциплинам. В нынешнем этом году в число этих направлений должна войти олимпиада по функциональной грамотности. В рамках олимпиады ежегодно тысячам участников удается демонстрировать высокий уровень знаний, — подчеркнул эксперт.