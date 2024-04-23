В Доме Москвы в Минске представлен новый роман Алеси Кузнецовой

В Минске в Доме Москвы 16 апреля состоялась презентация нового романа Алеси Кузнецовой под названием «Русский пасодобль». Сюжет вращается вокруг истории испанки, являющейся потомком русской княжны и крупного столичного предпринимателя.

Место действия романа – старинная усадьба неподалеку от Ярославля, поблизости от «Русской Атлантиды», т.е. затопленного города Молога. Это произведение о любви с тесным сплетением современности и событий начала прошлого века. Возникновение неожиданных поворотов определяется детективной линией романа.

«Русский пасодобль» стал вторым романом в серии «Одна встреча, которая перевернула всю жизнь». Возникновение неожиданных поворотов определяется детективной линией романа.

По словам Алеси Кузнецовой, отмечается рост популярности первой книги «Когда трещит лед». Уже в сентябре книга будет доступна российскому читателю. Роман обещает стать одной из самых долгожданных новинок года.

До конца 2024 г. Кузнецова намерена выпустить еще два романа — «Свет за горами» и «Медаль благородных» (оба из серии «Одна встреча, которая перевернула всю жизнь»).

Год назад Кузнецова представила широкой публике первый роман «Когда трещит лед», оказавшийся в 2023 г. в шорт-листе престижного литературного конкурса ЛитРес «Любовь между строк» (номинация «Лучший современный любовный роман»). В планах – экранизация романа.