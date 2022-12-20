В Доме Советов обсудили перспективы развития предприятий машиностроения

Развитие машиностроительной отрасли в Курской области стало темой встречи губернатора региона Романа Старовойта и генерального директора АО «КРЭТ», члена Бюро СоюзМаш России Александра Пана, куратора Курского и Новгородского отделений Союза Машиностроителей России. Стороны обсудили перспективы развития регионального отделения СоюзМаш России и его участие в проектах, в том числе модернизацию систем слежения за качеством воздуха и установку электрофильтров на промышленных предприятиях.

В частности, входящий в АО «КРЭТ» Курский завод «Маяк», филиал АО ННПО им.М.В.Фрунзе, производит системы, позволяющие в автоматическом режиме контролировать загрязнения воздуха, в том числе опасными веществами и радиацией.

АО «КРЭТ» также заинтересовано в создании инфраструктуры для электротранспорта через установку электрозарядных станций «Фора». Ранее Курская область подписала соглашение государственно-частного партнерства по модернизации общественного электротранспорта областного центра.

«В сегодняшних реалиях стратегическое значение приобретает развитие машиностроительной отрасли: это задача не только нашего региона, но и всей страны в целом. Рассчитываю, что наша встреча даст новый импульс для совместной и плодотворной работы», — отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сейчас в Курской области работают около 100 машиностроительных предприятий с учетом малых. Надеюсь, что под эгидой регионального отделения Союза они сплотятся, и мы совместными усилиями будем развивать машиностроение региона. В частности, необходимо рассмотреть меры кадровой поддержки: программе льготной ипотеки для работников промышленных предприятий, единовременным выплатам выпускникам вузов, пришедшим на работу на предприятия Курской области и близлежащих регионов», — рассказал генеральный директор АО «КРЭТ», член Бюро СоюзМаш России Александр Пан.

Также в рамках встречи обсудили кандидатуру Александра Попова, генерального директора АО «Авиаавтоматика» им В. В. Тарасова», на должность председателя Курского регионального отделения СоюзМаша России. Сейчас на предприятии трудятся более 2,3 тысяч человек, оно является крупнейшим в отрасли машиностроения.