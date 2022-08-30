В достроенной школе в «Опалихе О3» скоро прозвенит первый звонок, но день знаний наступит не для всех

Общество
30 августа 2022

Разочарованные родители не без оснований называют проект «очередным мыльным пузырем от властей МО».

Глава округа Красногорск Дмитрий Волков сообщил, что после 5 лет строительства наконец-то сдана и начинает работу в новом учебном году первая в микрорайоне «Опалиха О3» школа. Получив это известие, многие жители района этим летом с облегчением выдохнули: ура! дети будут учиться рядом с домом, в пределах родного ЖК.

Предыстория: дети школьного возраста из «Опалихи О3» в течение 5 лет «общеобразовательного долгостроя» вынуждены были ежедневно преодолевать длинный путь в Опалиховскую гимназию или Опалиховскую СОШ через железнодорожный переезд, а движение электропоездов здесь очень активное.

Родители неоднократно просили у местной красногорской администрации школьный автобус, который забирал бы детей и отвозил их в школу. Официальный ответ муниципальных властей, если отбросить подробности, таков: не положено. А еще в администрации изначально указывали на невозможность организовать до Опалиховской школы маршрут общественного транспорта, поскольку возле образовательного учреждения «нет остановки». 

После стольких проблем и мытарств, казалось бы – прелесть что такое! Есть новая школа под боком, и нет больше проблем у мальчишек и девчонок, а также их родителей из «Опалихи О3». Но, как обычно, здесь вмешивается традиционно российский статус «все сложно»…

Радостные папы и мамы, ничуть не сомневаясь, забрали документы своих чад из других — в том числе московских ГБОУ, — в расчёте на школу под окнами. А затем онлайн, как сейчас положено, подали все необходимые документы в новое общеобразовательное учреждение. Учреждение доки молча приняло, молча же ждало-тянуло до второй половины августа, а потом тихонько так, полуофициально зашептало родителям: «Этого – беру, этого – беру, а вот этих – не возьму — не возьму!».

Если серьезно, то все очень грустно – ряд классов, как говорят, не доукомплектован, никто ничего толком не знает, и ходят слухи, что детей из таких классов (как минимум, это 7-й, 8-й и 9-й) отправят… верно, через все тот же ж/д переезд в школы основной Опалихи.

Буквально учителя говорят: «Из-за 9 ваших восьмиклашек мы не будем открывать обучение, это недобор». Но при этом из-за того, что школа молчит, как партизан, некоторые родители из микрорайона не рискнули подавать документы своих чад туда, и тоже ждут до последнего.

«Такое ощущение, что первый звонок прозвенит «для галочки», перережут ленточку, и вновь больше половины детей школьного возраста из нашего района отправятся на перекладных в школы соседних поселков. Наши «потемкинские деревни» дадут фору самой искрометной «пыли в глаза»! – комментируют Наталья и Ирина, мамы 14-летних школьников из «Опалиха О3».Хотелось бы в преддверии выборов обратиться к подмосковной администрации и обратить внимание лично Андрея Юрьевича Воробьева на этот странный казус, прямо противоречащий благополучию наших детей».

Действительно, если есть школа, есть педагоги, и есть ученики – чего же еще ждать? «Полный комплект» — это определение, применимое к чему-то неживому, неодушевленному, но никак не к детям!

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