В e. Development назвали главный секрет успеха е.квартала «Мир внутри»

Новости
17 января 2023

Секрет высокой востребованности апартаментов в е.квартале «Мир внутри» от компании e. Development у покупателей объясняется уникальностью расположения – первая береговая линия Финского залива, комплекс окружен сосновым бором. Все детали благоустройства отражают идею гармонии с природой.

В настоящее время началась продажа новых лотов в двух новых корпусах (всего 254 апартамента).

Помимо множества преимуществ, присущих всем загородным объектам, создаваемым компанией e. Development, здесь присутствуют совершенно неповторимые экологическая и эстетическая составляющие.

«Мир внутри» обладает отличными транспортно-логистическими характеристиками. Так, до центра Петербурга всего полчаса езды по Приморскому шоссе через КАД и ЗСД. Ещё ближе – плотно насыщенный разнообразной инфраструктурой курортный Сестрорецк, до которого всего несколько километров.

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