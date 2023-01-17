В e. Development назвали главный секрет успеха е.квартала «Мир внутри»

Секрет высокой востребованности апартаментов в е.квартале «Мир внутри» от компании e. Development у покупателей объясняется уникальностью расположения – первая береговая линия Финского залива, комплекс окружен сосновым бором. Все детали благоустройства отражают идею гармонии с природой.

В настоящее время началась продажа новых лотов в двух новых корпусах (всего 254 апартамента).

Помимо множества преимуществ, присущих всем загородным объектам, создаваемым компанией e. Development, здесь присутствуют совершенно неповторимые экологическая и эстетическая составляющие.

«Мир внутри» обладает отличными транспортно-логистическими характеристиками. Так, до центра Петербурга всего полчаса езды по Приморскому шоссе через КАД и ЗСД. Ещё ближе – плотно насыщенный разнообразной инфраструктурой курортный Сестрорецк, до которого всего несколько километров.