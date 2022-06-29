В Екатеринбурге прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста

23 июня в Екатеринбурге состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Валентин Еремкин, заместитель министра здравоохранения Свердловской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (РГНКЦ), главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 130 медицинских специалистов Свердловской области.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«В целях реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов министерством изданы приказы, регламентирующие правила организации оказания медицинской помощи жителям пожилого и старческого возраста, утверждена маршрутизация пациентов на госпитализацию. Сегодня функционируют пять гериатрических отделений с коечной мощностью 137 коек в Екатеринбурге, Качканаре, Арамиле. Получены лицензии на открытие еще 27 гериатрических кабинетов в 15 муниципальных образованиях Свердловской области. На развитие гериатрической службы ежегодно за счет областного бюджета выделяются средства на оснащение вновь создаваемых гериатрических кабинетов и отделений медицинским оборудованием, а также на проведение капитальных ремонтов», – рассказал Валентин Еремкин заместитель министра здравоохранения Свердловской области.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в десяти регионах страны, в том числе в Свердловской области. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе каждого региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

Также специалисты подчеркнули важность создания в регионе медицинского учреждения многопрофильного типа, хорошо оборудованного и обладающего богатым опытом и большим потоком оказания помощи пациентам по травматологии и эндопротезированию.

«Статистические российские исследования показали, что из числа пожилых пациентов с переломом проксимального отдела бедренной кости, оперативное лечение проводилось только 50%. Данная локализация травм у лиц пожилого возраста существенно влияет на качество жизни, повышает их зависимость от ухода со стороны родственников. Именно комплексный подход должен упредить такие ситуации», – подчеркнул Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение».

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста. На текущий момент в 76 регионах открыто 77 гериатрических центра.