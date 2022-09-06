В этом учебном году столичные школы ввели предпрофессиональную подготовку еще по трем направлениям

Общество
6 сентября 2022

К 2022/23 учебному году московские школы подготовили преподавание ещё трёх новых направлений предпрофессионального образования. Для начала новые классы вводятся ограниченно – космические классы в 29 московских школах, авиастроительные — в 9, и ещё в 8 откроются спортивные классы, сообщает газета «Мой район».

Также продолжено интенсивное внедрение в учебных заведениях Москвы классов по предметам, которые уже не первый год работают в системе образования столицы: инженерных, кадетских, медицинских, педагогических, предпринимательских медиа- и ИТ-классов.  

По словам руководителя Департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова, последнее десятилетие стало значительным этапом для московского образования, в течение которого оно научилось быть первым и эффективным. Однако почивать на лаврах рано – школам еще многому предстоит научиться, ещё много высот предстоит взять.

Напомним, к новому учебному году в столице открыты 29 школ и дошкольных учреждений, благоустроены 200 пришкольных территорий.

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