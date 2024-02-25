В финале МНТКМ свои разработки представят специалисты «Транснефть – Балтики»

Специалисты ООО «Транснефть – Балтика» стали победителями тематической секции № 6 «Экономика, право, управление персоналом» второго тура IV(ХVI) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» (МНТКМ), что дает им право участия в финале МНТКМ.

Второй тур секции проходил на базе ООО «Транснефть – Балтика». В нем принимали участие представители организаций системы «Транснефть», успешно защитившие свои работы на отборочных этапах, проходивших на уровне предприятий.

Авторский коллектив молодых специалистов ООО «Транснефть – Балтика» (Валерия Гороненкова, Дмитрий Гусев и Николай Чепраков) представил работу, посвященную цифровизации бизнес-процессов паспортизации и инвентаризации оборудования с применением RFID-метки – транспондера для быстрой радиочастотной идентификации объектов.

Второе место занял представитель АО «Транснефть – Север», разработавший балльно-рейтинговую систему оценивания деятельности молодых специалистов с целью развития творческой инициативы и профессионального мастерства. На третьем – авторы из АО «Транснефть – Западная Сибирь» с исследованием влияния повышения эластичности системы нематериального стимулирования на мотивацию персонала.

Всего в секции было представлено 15 работ, посвященных различным аспектам развития нефтепроводной отрасли. Среди них – исследования, посвященные мотивации персонала, вовлечению работников в общественную и волонтерскую деятельность, оценке инвестиционных и правовых рисков, формированию тарифов на транспортировку нефти, использованию блокчейна и другим важным темам.

Члены профессионального жюри оценивали новизну работ, их потенциальный экономический эффект и возможность практического внедрения разработок в организациях системы «Транснефть».

Участники, занявшие на втором этапе первое и второе места, представят свои разработки в финале IV МНТКМ, который пройдет в мае 2024 года в г. Хабаровске на базе ООО «Транснефть – Дальний Восток».

«Инициатива молодых специалистов, их свежий взгляд и стремление внести вклад в развитие компании помогают организациям системы «Транснефть» сохранять лидерство не только в технологической сфере, но и в таких важных направлениях, как экономика, финансы, управление персоналом, его мотивация и других, без которых невозможно представить деятельность любого современного предприятия. Их разработки призваны сделать наш общий труд еще более продуктивным и комфортным, способствовать максимально эффективному выполнению поставленных задач», – сказал главный инженер ООО «Транснефть – Балтика» Евгений Инжеватов.