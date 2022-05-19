В финальной игре-прогулке «Музеи. Парки. Усадьбы» участвовали 10 тысяч москвичей

В Москве городским квестом (финальной игрой-прогулкой) для победителей и призеров основного этапа соревнований завершилась олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Ребята из московских школ и дошкольных учреждений вместе со своими родителями и педагогами выполняли в центре Москвы целый ряд разнообразных заданий. Всего в соревнованиях, с 2013 года проходящих под эгидой Департамента образования и науки Москвы и Департамента культуры Москвы, участвовало порядка 10 тыс. человек.

Игра была разбита на семь маршрутов различной сложности и продолжительности в зависимости от возраста участников. Каждый этап начинался с получения карты маршрута и брошюры, содержащих различные данные о Москве. Участникам предстояло отыскать закодированные объекты – строения, памятники, таблички, музеев, парков и усадеб.

За время прохождения основного этапа олимпиады – с сентября по март – таким образом участники Олимпиады посетили свыше 200 памятных мест столицы.