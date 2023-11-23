В финальную часть Евро-2024 осталось лишь три «путевки»

В квалификационном турнире на футбольный чемпионат Европы 2024 года завершился групповой этап.

По итогам групповой стадии отборочного цикла на Евро-2024 стали известны имена 21 сборной, которая летом следующего года сыграет на стадионах Германии. Помимо самих немцев, получивших такое право автоматически – как хозяева турнира, успешно прошли квалификацию еще два десятка команд. Это сборные Бельгии, Франции, Португалии, Шотландии, Испании, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Словакии, Албании, Дании, Нидерландов, Румынии, Швейцарии, Сербии, Чехии, Италии, Словении и Хорватии.

Еще три путевки на континентальный форум будут разыграны в марте между дюжиной сборных, получивших дополнительный шанс прорваться на турнир через стыковые поединки. Но уже сейчас, не имея на руках полного списка участников Евро-2024, можно определить его главных фаворитов. И это уже сделали ведущие беттинг-компании в своих обновленных линиях на итоги футбольного первенства Старого света.

Те футбольные болельщики, которые планируют использовать различные промокоды беттинг-компаний (https://betonmobile.ru/promokodyi) для пари на имя будущего чемпиона континента, наверняка заметили, что эксперты выделяют четырех главных претендентов на этот почетный титул. Вот этот квартет:

Сборная Франции – 21% шансов на титул

Сборная Англии – 20.5% шансов

Сборная Германии – 14.5% шансов

Сборная Испании – 13% шансов

А вот в защиту своего титула действующим чемпионом Европы ведущие букмекеры (https://betonmobile.ru/vse-bukmekerskie-kontory) не особо верят. Речь о сборной Италии, триумфально прошедшей турнирную дистанцию Евро летом 2021-го года. Сейчас же «Скуадре адзурре» отводят лишь 7-8 место в рейтинге претендентов на чемпионство, оставляя лишь около 7% вероятности успеха.

Причиной столь скептического отношения к перспективам итальянской команды является ее неуверенный квалификационный путь на Евро-2024. Подопечные Лучано Спаллетти до последнего тура не могли заполучить путевку в финальную стадию, и в итоге почетное право вырвали вместе с нулевой ничьей против сборной Украины. При том, что в концовке того поединка в ворота итальянской команды не был поставлен довольно очевидный пенальти, о котором после финального свистка не говорил только ленивый.

Тем не менее, Италия на Евро и на полях немецких стадионов эта команда будет в числе претендентов на титул. А, как показывает история, успеха на таких турнирах, где часто судьбу команды решает одна ошибка, не всегда добиваются их изначальные фавориты.