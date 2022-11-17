В финальных сериях реалити «Пережить, чтобы помнить» участники выступили в роли морских пехотинцев

В сентябре этого года в Дагестане прошли съемки финальных серий IV сезона патриотического реалити «Пережить, чтобы помнить». Для съемок реалити было выбрано несколько локаций: 8 цех завода «Дагдизель», село Гамсутль и Салтинский водопад.

На днях в Сети вышла первая из трех финальных серий патриотического реалити «Пережить, чтобы помнить», которые снимались в Дагестане. На этот раз участникам предстояло попробовать себя в качестве морских пехотинцев: тик-токеры освоили семафорную азбуку, побывали в здании бывшего 8 цеха завода «Дагдизель», проплыли несколько километров на лодках, а затем зажгли победные файеры, взобравшись на маяк!

«Нам каждый раз кажется, что сложнее уже не будет. Но проект продолжает нас удивлять. Оказаться в Дагестане мы точно никак не ожидали. «Пережить, чтобы помнить» — это лучшее, что случилось со мной за этот год!» — поделился после съемок участник Роман Степанов.

В 10 серии двое участников, Роман и Дарья, покинули проект. Поэтому финалистами стали четверо ребят: Карина Хафизова, Пальма, Эльвира Свамбаева и Никита Воркут. Именно они сразятся за звание победителей IV сезона «Пережить, чтобы помнить» и пройдут еще два сложнейших испытания, основанных на событиях Великой Отечественной войны.

«Это потрясающий проект, и я благодарна, что мне удалось в нем поучаствовать. И что теперь я стану частью такой крутой, доброй и очень важной истории», — рассказывает тик-токер Дарья Жгилева.

Испытание серии «Морской десант», съемки которой проходили в городе Каспийск, было основано на подвиге группы разведотряда Азовской военной флотилии младшего лейтенанта Михаила Цыганкова. Ночью 15 июня 1942 года, несмотря на смертельную опасность, девять разведчиков высадились на полузатопленный пароход «Горняк», чтобы убедиться, нет ли на нем вражеских корректировщиков. С парохода легко можно было просматривать огневые точки противника, поэтому было принято решение разместить на нем постоянный 322 пост службы наблюдения и связи Черноморского флота. Позже разведчики высадились в захваченном немцами Керченском порту, но не смогли остаться незамеченными. Поднялась стрельба, зажглись прожекторы, и группе пришлось вернуться вдоль берега к восточной части полуострова. Там они притопили шлюпки, пешком дошли до косы Тузла, нашли старый рыбачий баркас, на котором, заткнув щели тряпками и постоянно вычерпывая воду, дошли до своих.

Первые три сезона реалити «Пережить, чтобы помнить» собрали более 60 миллионов просмотров по всему миру. А съемки проекта проходили в самых разных регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Смоленске, Владикавказе, Туле и других. Новый сезон на данный момент собрал более 15 миллионов просмотров.

Увидеть новые серии реалити можно в социальных сетях, а также на платформе партнера проекта Okko, где выходят полные версии эпизодов.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».